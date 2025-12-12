Prossimamente, nella soap turca Io sono Farah trasmessa su Canale 5, Gönül Koşaner (Derya Pınar Ak) porterà avanti la relazione intrapresa con il fidanzato Kaan Akıncı (Oktay Çubuk). Quest'ultimo non perderà tempo per chiedere la mano della fidanzata, quando tornerà in libertà.

Mehmet continua a indagare sulla morte di Alperen, Gonul si allontana da Kaan

Dopo aver fatto arrestare Kaan con l'accusa di aver ucciso Alperen, Mehmet (Fırat Tanış) riceverà l'arma del delitto da Tahir (Engin Akyürek). L'obiettivo di quest'ultimo, sarà quello di continuare a proteggere Farah (Demet Özdemir), entrata nel mirino del mafioso Ali Galip (Mustafa Avkıran) per aver assistito involontariamente all'omicidio di Alperen mentre svolgeva le pulizie presso un locale gestito dal criminale.

Appena emergerà che la pistola che ha consegnato Tahir non è affatto quella che è stata usata per l'uccisione di Alperen , Mehmet si recherà nel luogo in cui il poliziotto è stato assassinato e troverà un secondo bossolo. A quel punto, il commissario inizierà a sospettare che potrebbe non essere Kaan l'omicida. Intanto, Gonul deciderà di prendere le distanze dal suo fidanzato quando scoprirà, grazie a suo fratello Mehmet, che oltre a nasconderle di chiamarsi Kaan, è il principale sospettato della morte di Alperen.

Kaan e Gonul vogliono sposarsi il più presto possibile dopo essere fuggiti

Tuttavia, a causa dei forti sentimenti che continuerà a provare, Gonul tornerà presto tra le braccia di Kaan, nonostante la contrarietà dei suoi genitori.

Non appena uscirà dal carcere, Kaan cercherà di conquistarsi la fiducia di Gonul, assicurandole di non essere l'assassino di Alperen. Inoltre, il ragazzo convincerà la fidanzata a scappare con lui .

Durante la breve trasferta, Kaan coglierà l'occasione per chiedere a Gonul di sposarlo. A quel punto, i due giovani vorranno convolare a nozze in fretta, per impedire alle rispettive famiglie di opporsi.

Riepilogo sull'arresto di Kaan Akinci

Di recente, dopo aver scoperto che Kaan, il figlio di Ali Galip, si è avvicinato in segreto a sua sorella Gonul con una falsa identità, Mehmet si è convinto che sia stato lui a uccidere Alperen. Quando l'ispettore ha fatto arrestare Kaan con l'accusa di omicidio raccogliendo tutte le prove in suo possesso, il boss Ali Galip ha ordinato al nipote Bekir di rapire Farah, per scoprire se sia stata lei a denunciare suo figlio. Poco prima dell'arresto di Kaan, la madre Vera (Senan Kara) aveva chiesto al marito Ali Galip di promettere di non fare del male a Farah.