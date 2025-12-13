Le trame delle puntate turche di Io sono Farah, previste nel 2026 in prima visione su Canale 5, rivelano che Mehmet continuerà le indagini per scoprire la verità sulla morte di Alperen e arriverà alla conclusione che Kaan non aveva ucciso il suo collega, non sospettando minimamente che sia stato Ilyas.

Mehmet capisce che Kaan non ha ucciso Alperen

Mehmet e Ilyas troveranno un secondo bossolo di pistola durante un sopralluogo nel locale dov'è stato ucciso Alperen. Il poliziotto scoprirà che i proiettili che hanno ucciso il suo collega non sono partiti dall'arma utilizzata da Kaan.

Pertanto Mehmet inizierà a credere che il figlio di Ali Galip non abbia commesso il crimine e deciderà di mettere sotto torchio Tahir, dopo aver archiviato le accuse contro Kaan. Il criminale racconterà una scomoda verità a Mehmet, non volendo rischiare di mettere a repentaglio le nozze appena celebrate con Farah.

Ilyas ha posto fine alla vita di Alperen

Tahir si recherà a casa di Mehmet per mostrargli un video in cui si vede Ali Galip che ordina ad Alperen di non passare informazioni alla polizia sul suo conto. Il poliziotto apparirà sconvolto da tale rivelazione, capendo che il suo collega era una talpa. IIyas, intanto, sarà sempre più nervoso durante le indagini portate avanti da Mehmet.

Il pubblico, a questo punto, assisterà a un flashback che mostrerà cos'era successo la notte in cui è morto Alperen.

In quei momenti, llyas si era introdotto nel locale per uccidere Alperen, alle prese con un duro litigio con Kaan.

Mehmet sarà quindi ignaro del fatto che sta collaborando con il vero responsabile della morte del suo collega.

Tahir ha trovato Farah in stato confusionale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a inizio dicembre su Canale 5, nel corso dell'interrogatorio ai danni di Kaan, Mehmet ha mostrato l'arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere Alperen.

Successivamente Tahir ha trovato Farah in stato confusionale, mentre Bekir è rimasto colpito da una coltellata. L'uomo ha portato la dottoressa in un luogo sicuro dove lei ha raccontato a Vera di essersi dovuta difendere dall'aggressione di Bekir, intenzionata a ucciderla.

Tahir, invece, ha ammesso di aver consegnato la pistola che ha permesso l'arresto di Kaan a Mehmet. Il criminale è apparso consapevole che avrebbe dovuto pagare le conseguenze del suo tradimento. Tahir è apparso intenzionato a presentarsi davanti ad Ali Galip, ma è stato fermato da Farah Ersadi. In questa circostanza, l'uomo ha scoperto che Kaan è stato rilasciato poiché la pistola non coincide con l'arma che ha ucciso Alperen. Allo stesso tempo, Ali Galip e Vera hanno suggerito a Farah di sposare Tahir per evitare di essere rimpatriata in Iran.