Nei nuovi episodi della soap Io sono Farah, Kerim (Rastin Paknahad) verrà coinvolto in una sparatoria, ma fortunatamente non ci saranno conseguenze. La terribile vicenda favorirà un avvicinamento tra Farah Erşadi (Demet Ozdemir) e Tahir Lekesiz (Engin Akyürek), che si scambieranno il loro primo bacio, dopo essersi sposati per interesse.

Tahir rimane deluso da Farah

Dopo essere diventata la moglie di Tahir per ottenere la cittadinanza turca, Farah troverà un donatore compatibile per il figlio Kerim, anche grazie all’aiuto di Vera, la moglie del boss Ali Galip.

Intanto, il commissario capo Mehmet si infurierà, appena Tahir, oltre a dirgli che il defunto poliziotto sotto copertura Alperen è morto segretamente per mano di Ilyas, gli riferirà che era entrato a far parte dell’organizzazione criminale di Ali Galip.

A quel punto, a causa di Mehmet, Tahir si scontrerà con un suo vecchio nemico in un ospedale e, durante la colluttazione, partirà uno sparo che colpirà Kerim, ma per fortuna non riporterà gravi ferite. Tahir rimarrà molto deluso da Farah, appena si scaglierà contro di lui per aver messo in pericolo la vita di suo figlio.

Tahir confessa il suo amore a Farah

Ben presto, la situazione si complicherà, nell’istante in cui gli assistenti sociali si presenteranno a casa di Farah per assicurarsi che non abbia sposato Tahir solo per non essere rimpatriata in Iran.

Su suggerimento dell’avvocatessa Bade, Farah andrà a vivere con Tahir. La loro convivenza non sarà affatto semplice, visto che, a seguito di un litigio con la moglie, Tahir si rifugerà nel locale appena aperto. La reazione di Farah non si farà attendere, infatti raggiungerà subito il marito parecchio infastidita. Al culmine dell’ennesima discussione, Tahir sorprenderà Farah dandole un bacio appassionato, dopo averle dichiarato il suo amore.

Riepilogo delle puntate precedenti: Farah è stata in procinto di testimoniare per non essere rimpatriata

Mehmet ha comunicato a Farah che il suo Paese sta chiedendo il rimpatrio, per costringerla a testimoniare sull’omicidio di Alperen. A quel punto, la giovane non ha avuto altra scelta, che collaborare con la polizia all’insaputa di Tahir, il quale intanto l’ha ospitata nel suo appartamento insieme al figlio Kerim.

Dopo aver compiuto delle indagini, Tahir ha scoperto che Yasemin ha identificato Farah come la donna fuggita dall’auto in corsa. Farah ha confessato a Tahir di dover testimoniare per poter rimanere in Turchia, appena le ha detto di aver ascoltato la sua telefonata con Mehmet. In seguito, dopo che il procuratore non l’ha considerata una testimone affidabile per la sua vicinanza agli Akinci, Farah ha deciso di accettare l’aiuto economico che le aveva offerto Vera.