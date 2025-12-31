Nelle prossime puntate di Io sono Farah, l’operazione contro Ali Galip avrà conseguenze drammatiche per Mehmet. Nel corso del blitz, Orhan colpirà il commissario con un’arma, facendolo crollare a terra privo di sensi. Un evento destinato a cambiare gli equilibri e a segnare una svolta decisiva nella vicenda.

Mehmet prepara l’operazione per arrestare Ali Galip dopo il matrimonio di Kaan e Gonul

Per Mehmet arriverà il giorno della resa dei conti. Il giorno dopo il matrimonio tra Kaan e Gonul, darà il via all’operazione per arrestare Ali Galip. Ha tanti precedenti alle spalle, tra cui aver ucciso i genitori di Tahir e il donatore di Kerim.

L'unica cosa che temerà sarà l'intervento di Tahir. Ormai anche lui sa che non è il brav’uomo che l’ha cresciuto e vorrà vendicarsi. Tuttavia, Mehmet gli chiederà di mantenere la calma e di permettergli di portare a termine il suo piano.

Il giorno seguente, Mehmet convocherà la sua squadra di polizia con la scusa di un seminario, in realtà, passerà all’azione per portare a termine l’arresto. Farà bene a non dire nulla, così Ilyas non potrà rivelare tutto a Orhan, visto che lui e Ali Galip sono solo soci.

Assalto nell’hotel: l’operazione contro Ali Galip fallisce e scatta la fuga

Ci sarà l'assalto nell'hotel in cui Ali Galip e Orhan avranno un incontro per i loro affari illegali, ma non andrà come previsto, perché Tahir si metterà in mezzo.

Si ritroverà davanti ad Ali Galip e gli punterà la pistola. Mehmet arriverà giusto in tempo per fermarlo: sparerà un colpo in aria per impedire a Tahir di uccidere Ali Galip.

Quest'ultimo scapperà e da quel momento inizierà la caccia. Tahir sarà sulle tracce di Ali Galip, mentre Mehmet intercetterà un'auto in fuga. Convinto di avere davanti Ali Galip, agirà senza esitazioni. Invece, avrà una sorpresa.

Scontro inatteso durante l’operazione: Mehmet scopre l’identità del complice misterioso

Da quell'auto scenderà Ilyas. "Capo, vattene via", gli dirà il ragazzo, mentre Mehmet gli ordinerà di far scendere la persona che ha in auto. Ilyas proverà a salvare la situazione dicendogli "non farlo, ti prego", ma Mehmet sarà determinato a scoprire l'identità del passeggero misterioso.

E dallo sportello del sedile posteriore scenderà Orhan, Mehmet resterà senza parole. "Papà", ripeterà incredulo.

Mehmet continuerà a puntargli la pistola, ma il padre, con una mano, l'abbasserà e gliela prenderà. Non sarà un gesto in segno di pace, ma una trappola, perché prenderà la pistola, la punterà contro Mehmet e gli sparerà con un colpo secco in pieno volto.

Il commissario di polizia cadrà tramortito a terra e sembrerà senza vita. Per Mehmet, la resa dei conti è appena cominciata.