Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, per Kerim l’ultima speranza si spegnerà nel modo più crudele. Il donatore di midollo, arrivato dalla Spagna per sottoporsi al trapianto decisivo, rimarrà coinvolto in un tragico incidente stradale che gli costerà la vita. Un evento sconvolgente che aprirà nuovi inquietanti interrogativi, mentre dietro l’accaduto si profilerà l’ombra di un piano oscuro orchestrato da Ali Galip.

Attesa per il donatore di Kerim, ma qualcosa va storto

Farah sarà in ansia: dalla Spagna, deve arrivare in giornata colui che donerà il midollo per salvare il suo Kerim.

Parlerà con Tahir e tutto sembrerà a posto: Adil si trova già in aeroporto pronto per portarlo in ospedale. Quando Farah si renderà conto che l'aereo in cui ha viaggiato l'uomo è atterrato, Tahir telefonerà Adil per vedere se è andato tutto come nei piani, ma non avrà delle buone notizie per lui: "Sono stato davanti all'uscita degli arrivi con un cartello in mano, ma del donatore nessuna traccia".

Tra Farah e Tahir inizierà a salire l'ansia. "Quell'uomo non conosce nessuno in questa città, ma dove può essere finito?". Farah non avrà torto a essere preoccupata, perché dietro questa misteriosa vicenda c'è la mano di Ali Galip.

Il donatore di Kerim coinvolto in un grave incidente

È stato Ali Galip a ordinare a Bekir di andare all'aeroporto per prendere il donatore, in maniera tale da mandare a monte il trapianto.

Bekir però, quando sarà in auto con il donatore, inizierà a sentirsi in colpa: "Non posso fare una cosa del genere a un bambino innocente". Sa però anche una cosa: lo zio non potrebbe perdonargli un tradimento, così penserà di mandare il donatore in ospedale con un taxi.

Ne noterà uno dall’altro lato della strada. Accosterà e si avvicinerà per parlargli e mettersi d'accordo sulla corsa. Quando Bekir dirà al donatore di scendere dall'auto per raggiungere il taxi, però, accadrà l'impensabile: mentre l'uomo starà attraversando la strada, arriverà un'auto a tutta velocità.

Il donatore di Kerim muore investito: Bekir sospetta un piano

Quell'auto investirà il donatore, che si ritroverà a giacere per terra senza vita.

Non si fermerà nemmeno per prestare soccorso. La persona alla guida scapperà senza tirarsi indietro. Tutte le persone correranno verso il povero malcapitato per accertarsi se sia vivo, ma purtroppo non sarà così.

Invece Bekir si fermerà a riflettere: quell’incidente non gli sembrerà affatto casuale. Non si soffermerà sull’uomo investito, che giacerà a terra, preferirà ottenere subito delle delucidazioni, così salirà in auto e andrà via. Raggiungerà suo zio Ali Galip?