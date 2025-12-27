Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Tahir metterà Farah di fronte a una scoperta destinata a cambiare tutto. Dopo aver avviato indagini in Iran per cercare un possibile donatore di midollo per Kerim, emergerà una verità sul passato del padre del bambino, Benham, che aprirà nuovi scenari e costringerà Farah a rivedere certezze che credeva definitive.

Tahir avvia ricerche sui parenti di Kerim

Tahir non riuscirà a sopportare che Kerim non possa sottoporsi al trapianto di midollo osseo solo perché il suo donatore è morto. Così si darà da fare per scoprire se il bambino ha qualche parente in Iran.

Manderà il suo avvocato nel Paese per scoprire qualcosa in più sui familiari del padre di Kerim, Benham, visto che quelli di Farah sono tutti morti.

L’avvocato chiamerà con notizie sorprendenti: il padre di Kerim, quello che tutti credono morto, in realtà è vivo. Tahir metabolizzerà con fatica la notizia, ma chiederà all'avvocato di compiere ulteriori indagini.

Nuove indagini sul passato di Benham

Il medico ha spiegato a Tahir e Farah che Kerim avrebbe alte probabilità di trovare un donatore se avesse un fratello. Esattamente per questo motivo, Tahir chiederà all'avvocato di indagare più a fondo e di scoprire altri particolari sulla vita di Benham.

Riceverà una telefonata proprio mentre si troverà insieme a Farah: l'avvocato gli dirà che Benham si è rifatto una vita, ha moglie e figli.

Tahir sarà sorpreso, ma anche un po' impaurito, perché non saprà come dare la notizia a Farah, visto che lei gli aveva esplicitamente chiesto di non fare delle ricerche sul suo passato.

Tahir spiega a Farah le ricerche sui parenti di Kerim

Notando Tahir distante, però Farah lo affronterà direttamente, chiedendogli perché non riesce nemmeno a guardarla. "Tu e Kerim eravate distrutti quando il donatore è morto. Così ho pensato di aiutarvi", dirà Tahir.

Farah chiederà spiegazioni. "Ho mandato un avvocato di fiducia in Iran per indagare sui tuoi parenti", ammetterà Tahir, raccontando ciò che l’avvocato ha scoperto, ricordando le parole dei medici: "Ha trovato qualcosa. Ti ricordi? Il medico aveva parlato di alte probabilità di compatibilità con un fratello.

Così Kerim avrebbe avuto più possibilità di guarire".

Tahir rivela a Farah una verità sul padre di Kerim

Confusa, Farah non capirà il collegamento e reagirà subito: "E cosa c’entra l’Iran con tutto questo?". La risposta di Tahir la lascerà interdetta: "Kerim ha dei fratelli o delle sorelle in Iran".

Farah proverà a chiudere il discorso, convinta che sia impossibile: "Kerim non può averli. Il padre di Kerim è morto. L’ho ucciso io". Dopo un istante di silenzio, Tahir la guarderà e ribalterà ogni certezza: "È vivo, Farah. Il padre di Kerim è vivo". Una rivelazione destinata a sconvolgere Farah e ad aprire scenari imprevedibili.