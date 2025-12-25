Nella parte finale della prima stagione della soap Io sono Farah, Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) e Farah Erşadi (Demet Ozdemir) trascorreranno la loro prima notte d'amore.

Farah scopre che Ali Galip ha ucciso i genitori di Tahir

Mehmet grazie a Bade, scoprirà il coinvolgimento di Ali Galip Akinci con il decesso del donatore di midollo osseo che avrebbe dovuto salvare la vita al piccolo Kerim, affetto da una grave malattia. A quel punto, l’ispettore convincerà Farah ad allearsi con lui contro il boss mafioso. Ben presto, la giovane nasconderà una cimice nella tenuta degli Akinci per spiare Ali Galip.

Quest’ultimo e la moglie Vera rientreranno a casa prima del previsto, dopo aver discusso con Perihan, la madre della nuora Gonul, durante una cena al ristorante.

Dopo essersi nascosta, ascoltando un dialogo tra Vera e il marito, Farah verrà a conoscenza che i genitori di Tahir sono morti per mano di Ali Galip circa trent’anni prima. Parecchio sconvolta, Farah attiverà la cimice, dopodiché non dirà niente a Tahir sulla scoperta appena fatta, per impedirgli di fare qualche pazzia.

Farah si dichiara a Tahir e apprende che il padre di Kerim è vivo

Le anticipazioni turche, rivelano che Farah si lascerà andare alla passione con Tahir e gli dirà di amarlo. Il giorno seguente, la ragazza proporrà al marito di andare a vivere all’estero per iniziare una nuova vita.

Tuttavia, Tahir spaventerà Farah, dicendole di aver scoperto che Behnam Azadi, il padre di Kerim, non è affatto morto come lei credeva. Inoltre, la giovane apprenderà che il suo ex ha avuto altri figli che potrebbero essere compatibili con il suo bambino. Infine, appena Farah gli chiederà di stare attento a Behnam poiché è pericoloso, Tahir crederà erroneamente che l’uomo non scoprirà che ha indagato su di lui.

Riepilogo: Farah ha chiesto a Tahir di allontanarsi da lei e da suo figlio Kerim

Di recente, Farah ha accettato di sposare Tahir per ottenere la cittadinanza turca. In seguito, Farah si è recata in ospedale accompagnata dal marito, per sottoporre il figlio kerim agli ultimi controlli medici per sottoporsi al trapianto di midollo osseo.

Mentre si trovavano nel corridoio, Tahir si è aperto con Farah sul suo passato doloroso, raccontandole di essere finito in un riformatorio minorile da piccolo in cui veniva picchiato almeno due volte a settimana. Poco dopo, Tahir ha avuto uno scontro proprio con Sadullah Kara, il detenuto che lo faceva soffrire di più. In tale circostanza, quest’ultimo ha sparato un colpo contro il piccolo Kerim, il quale per fortuna ha riportato soltanto una lieve ferita. Su tutte le furie, Farah ha intimato Tahir di allontanarsi da lei e da suo figlio.