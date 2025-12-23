Nelle prossime puntate della soap Io sono Farah, Tahir e Mehmet scopriranno di essere fratelli, proprio quando saranno sul punto di uccidersi.

Farah scopre che Tahir è vivo, Erim guarisce

Tahir organizzerà un piano per distruggere l’organizzazione criminale di Ali Galip, ma finirà per ritorcersi contro di lui. Sua moglie Farah e il piccolo Kerim saranno vittime di una trappola. A quel punto, per difendere la sua famiglia, Tahir verrà ferito gravemente nel bel mezzo di una sparatoria. Farah crederà che il suo amato sia deceduto tra le sue braccia, mentre invece scoprirà presto che è stata una messinscena architettata proprio da Tahir con la complicità della polizia per incastrare Orhan.

Appena i criminali verranno arrestati, infatti, Tahir uscirà allo scoperto e si ricongiungerà con Farah, la quale verrà a conoscenza di aspettare un bambino da lui.

Inoltre, finiranno le preoccupazioni di Farah per il figlio Erim, visto che guarirà dalla grave malattia immunitaria congenita che lo ha costretto all'isolamento.

Mehmet deciso a ripulire il nome di Tahir, Farah si ricongiunge con la madre

In seguito, si assisterà all’arrivo di Behnam, il padre di Kerim, disposto a tutto per riavere al suo fianco l’ex Farah, che credeva di averlo ucciso. Per mettere in difficoltà il rivale, Tahir tenterà di recuperare il contenuto di una cassaforte. Tuttavia, Behnam rapirà Tahir e tornerà a minacciare Farah, la quale chiederà aiuto a Mehmet.

Dopo essere riuscito a liberarsi, Tahir scoprirà che Behnam tiene prigioniera anche la madre di Farah, considerata morta da tanti anni.

Nel contempo, appena tornerà al suo incarico, Mehmet si metterà alla ricerca del fratello perduto e avrà l’ennesimo scontro con Tahir. In tale circostanza, quest'ultimo e l'ispettore verranno a conoscenza di essere fratelli. A quel punto, Mehmet sarà determinato a ripulire il nome di Tahir.

Spazio anche a Farah, che si ricongiungerà finalmente con la madre Gülsima, ma il prezzo da pagare per lei sarà molto alto: si allontanerà dal figlio Kerim a causa dei ricatti di Behnam.

Riepilogo: Mehmet ha avviato la sua vendetta contro Tahir

Dopo essere stato sospeso dai suoi capi a tempo indeterminato, Mehmet ha appreso dall’avvocatessa Bade che Tahir ha il compito di ucciderlo.

A quel punto, il poliziotto si è presentato a casa del criminale senza alcun preavviso per regolare i conti. In preda alla furia, Tahir ha finito per sparare un colpo di pistola contro Mehmet, il quale si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile. In seguito, Mehmet ha ordinato a Ilyas di recuperare ogni fascicolo su Tahir per fargliela pagare.