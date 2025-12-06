Le trame delle puntate di Io sono Farah, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Tahir organizzerà un matrimonio a sorpresa per la ragazza. I due diventeranno marito e moglie nell'abitazione di lei per permettere al piccolo Kerim di parteciparvi.

Tahir non riesce a uccidere Mehmet come chiesto da Ali Galip

Farah accetterà di diventare la moglie di Tahir su consiglio di Vera e Ali Galip per evitare l'espatrio in Iran. Il primo tentativo di nozze andrà a vuoto. Alcuni uomini di Orhan faranno irruzione durante la firma dei documenti per dare un avvertimento ad Ali Galip, affinché rinunci a far del male a Mehmet.

Intanto, Farah inizierà ad avere dei dubbi sull'unione senza amore. Incertezze che aumenteranno nel corso di un litigio con Tahir. Ali Galip ordinerà a quest'ultimo di uccidere Mehmet per entrare nelle sue grazie. Tahir accetterà l'incarico per poi risparmiare la vita all'ispettore, nel frattempo sospeso dalle sue mansioni per non aver portato a termine le indagini sull'omicidio di Alperen.

Tahir e Farah diventano marito e moglie

Farah temerà che Tahir abbia posto fine alla vita di Mehmet e gli dirà di non poterlo sposare, non volendo essere immischiata in una famiglia di stampo mafioso. La protagonista scoprirà ben presto la verità quando il criminale le dirà di non essere riuscito a portare a termine l'assassinio preferendo il suo bene e quello del figlio.

Il giorno dopo, Tahir organizzerà un matrimonio a sorpresa in casa di Farah per permettere a Kerim di parteciparvi. I due diventeranno marito e moglie all'oscuro di Ali Galip e Vera, che scopriranno tutto a cose compiute.

Nel frattempo, Tahir vivrà momenti di paura a causa di Mehmet, che lo aggredirà dopo aver scoperto che ha ricevuto l'ordine di farlo fuori da Ali Galip. Tra i due nascerà un litigio abbastanza acceso che farà preoccupare Farah, proprio mentre i medici le diranno che il trapianto di midollo osseo per il bambino è fissato entro due giorni.

Vera e Bade hanno cercato di convincere Kaan a lasciare la Turchia

Nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, Farah ha detto a Tahir che ha dovuto testimoniare in commissariato per evitare di essere portata in Iran.

Il criminale è apparso irremovibile, chiedendole di andarsene.

Vera e Bade, invece, hanno provato a convincere Kaan a lasciare la Turchia, ma lui non ha voluto sentire ragioni. Vera ha proposto a Farah di costruirsi un avvenire migliore in cambio del suo silenzio.

Infine, Ali Galip ha chiesto a Bekir di ultimargli un piano, scontrandosi con Karaman.