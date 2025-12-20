Le trame delle puntate di Io sono Farah, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Tahir ingaggerà un investigatore privato per indagare sulla famiglia di Farah e per trovare un donatore compatibile per Kerim. Il criminale andrà incontro a una scoperta inaspettata: apprenderà che il padre del bambino è ancora vivo.

Il trapianto di midollo osseo di Kerim viene annullato

Il trapianto di midollo osseo di Kerim verrà annullato a causa di un piano organizzato da Ali Galip. Quest'ultimo farà uccidere il donatore, che lui stesso aveva fatto arrivare dalla Spagna per vendicarsi di Tahir.

Farah non prenderà bene l'annullamento dell'intervento e sarà desiderosa di vendetta. Scoprirà che Ali Galip aveva fatto uccidere il donatore grazie a una rivelazione di Mehmet. Così, a questo punto, accetterà di spiare il cattivo per conto del poliziotto, soprattutto per evitare che Tahir combini qualche colpo di testa una volta appresa la verità sul trapianto. Farah inizierà a cercare un modo per introdursi nella tenuta e posizionare una penna nell'ufficio di Ali Galip, dove vi sarà nascosta una cimice.

Tahir scopre che il papà di Kerim è ancora vivo

Tahir ingaggerà un investigatore privato per indagare sui parenti di Kerim rimasti in Iran. Vorrà capire se esiste un altro donatore compatibile per effettuare il trapianto e salvare la vita del bambino.

Il criminale scoprirà così che il papà di Kerim, un certo Behnam, è ancora vivo e appartiene a una famiglia legata alla criminalità. La scoperta non combacerà con quanto detto da Farah, la quale gli aveva rivelato essere arrivata in Turchia dopo aver ucciso il marito. Tahir farà alcune domande alla moglie su Behnam, scoprendo che era spietato e senza cuore. Farah sembrerà convinta della morte del primo coniuge, anche se la realtà sembrerà essere un'altra.

Gonul ha chiesto ospitalità a casa di Mehmet

Negli ultimi appuntamenti di Io sono Farah già andati in onda, gli uomini di Orhan hanno attaccato la tenuta mentre Tahir e la dottoressa stavano pronunciando le promesse di matrimonio. Tutti sono usciti illesi, ma Gonul si è infuriata con Farah per essersi legata ai criminali che hanno ucciso Alperen.

Sconvolta dall’accaduto, la protagonista ha trovato rifugio in casa.

Successivamente, Gonul ha chiesto ospitalità a casa di Mehmet, dove ha trovato il fascicolo sul caso di Kaan. Nel frattempo, il commissario ha raggiunto Ali Galip per fare chiarezza sulla sparatoria, ma è stato cacciato in malo modo e ha poi ricevuto un richiamo da parte di Hamza.