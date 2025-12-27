Poche ore fa Jonas Pepe e Anita Mazzotta hanno fatto la loro prime live di coppia su TikTok, e a seguirla sono stati migliaia di fan. Nel corso della chiacchierata virtuale con i suoi sostenitori, il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha risposto in modo schietto a chi gli ha fatto notare che Simona Ventura non avrebbe provato molta simpatia nei suoi confronti durante tutto il programma.

La risposta di Jonas che conquista i fan

Dopo alcuni giorni di lontananza, Anita e Jonas si sono ritrovati e una delle prime cose che hanno fatto è stata avviare una chiacchierata virtuale con i loro tantissimi fan.

La sera del 26 dicembre, infatti, quelli che al Grande Fratello sono stati ribattezzati i Jonita hanno fatto una diretta su TikTok e hanno risposto alle domande delle migliaia di persone che erano collegate con loro.

Ad un certo punto il modello si è imbattuto in un commento che ha attirato la sua attenzione, quello di chi gli faceva notare che la presentatrice del reality non avrebbe mai provato simpatia nei suoi confronti.

"Simona Ventura non mi sopportava? Me ne sono accorto", ha detto il giovane prima che la fidanzata provasse a ridimensionare la situazione difendendo la padrona di casa del format al quale hanno partecipato da fine settembre a pochi giorni fa.

X “Simona non ti sopportava”

J “eh me ne sono accorto”

È SEMPRE LUI 🔥#jonita #pepes — 🧘🏼‍♀️ (@melissucciaa) December 26, 2025

I commenti degli utenti di X

Come ha fatto anche quando viveva nella casa del Grande Fratello, l'altra sera Jonas ha risposto in modo sincero alle domande sull'esperienza nel reality e sul pensiero che Simona Ventura avrebbe su di lui sin dall'inizio dell'edizione.

"Lui che conferma che Simona non lo sopportava, iconico", "Sempre così, bravo", "Anche sulla mancata clip riassuntiva della storia con Anita ha detto che lasciava a noi le deduzioni", "Che ridere, non si tiene niente", "Una volta usciti si sono accorti che non li volevano insieme, è palese", "Io lo amo", si legge su X in queste ore.

Il legame fuori dalla casa del Grande Fratello

Anita e Jonas si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello, ma è solo da pochi giorni che si stanno vivendo nel quotidiano come una coppia qualunque.

Dopo aver trascorso il Natale con le rispettive famiglie, i Jonita si sono ritrovati ed è stato il modello a raggiungere la compagna nella sua città.

Il legame tra i due ragazzi sembra sempre più solido, e a confermarlo sarebbe la scelta di entrambi di non condividere troppo del loro rapporto sui social.

"Non vogliamo sfruttare la coppia, non creeremo un marchio su di noi che siamo persone singole. Posteremo solo quello che ci sentiremo", hanno detto quasi all'unisono i concorrenti dell'ultima edizione del reality di Canale 5.