Il passaggio al nuovo anno si preannuncia turbolento [VIDEO] per i protagonisti di "La forza di una donna". Nelle prossime puntate, il legame tra Sarp e Piril giungerà a un punto di non ritorno, scosso da scelte radicali e vendette personali. Sarp decide di rinunciare a tutto il suo patrimonio pur di riconquistare la propria libertà, ritrovandosi povero ma determinato a stare accanto ai figli, tanto da trasferirsi in segreto nell'appartamento sopra quello di Bahar. Questa vicinanza scatena la furia gelosa di Piril la quale, sentendosi messa da parte, tenta di distruggere ogni possibilità di riconciliazione tra i due ex coniugi inviando a Bahar foto compromettenti che coinvolgono Sarp e Sirin.

Confronti diretti e colpi di scena

Il cuore della narrazione vede Bahar stanca dei segreti: la donna decide finalmente di pretendere risposte da Arif, rompendo il muro di silenzio che li allontanava. Nel frattempo, Sarp compie un gesto radicale cedendo ogni suo avere a Suat. Privo di risorse economiche, l'uomo si ritrova a dover ricostruire la propria esistenza partendo da zero, mettendosi subito alla ricerca di un'occupazione dignitosa.

Le tensioni domestiche non mancano: Ceyda si sente tradita dall'amica a causa dei rapporti di quest'ultima con Sirin. Tuttavia, proprio Sirin finisce nel mirino di Idil, che decide di rivelare la vera natura della ragazza ai genitori, smascherandone le menzogne croniche.

Mentre Enver si trova a gestire la visita di Haluk, convinto erroneamente che Bahar abbia iniziato una nuova vita coniugale, l'attenzione si sposta sul party dei figli di Piril.

Vendette e rivelazioni scottanti

L'atmosfera festosa alla celebrazione dei gemelli viene avvelenata dalla gelosia. Piril, irritata dai pettegolezzi su un possibile riavvicinamento tra Sarp e la sua ex, decide di colpire Bahar nel modo più crudele, inviandole degli scatti privati che ritraggono Sarp insieme a Sirin. Questo atto di ritorsione scatena reazioni a catena: Sarp tronca definitivamente ogni legame con Piril e confessa a Bahar i dettagli del ricatto subìto da Nezir, prima di riprendere il suo vecchio impiego nel settore dell'alpinismo.

Segreti svelati e nuove partenze

Le indagini personali portano Emre a scoprire fatti sconvolgenti riguardanti il piccolo Arda, proprio mentre i rapporti sentimentali si rimescolano. Se da un lato Sirin chiude i ponti con Emre, dall'altro Ceyda nota il supporto silenzioso di Arif e decide di dare una svolta alla sua vita sentimentale. Sul finale, la tensione sale per una mossa azzardata di Sarp: per non allontanarsi dai figli, l'uomo affitta segretamente l'abitazione sovrastante quella di Bahar, preparando il terreno per nuovi, inevitabili scontri.

Calendario della messa in onda

Gli appuntamenti su Canale 5 iniziano domenica 28 dicembre alle ore 15.00. La soap proseguirà dal 29 al 31 dicembre con un doppio slot (16.15 e 18.10), mentre il primo giorno dell'anno l'episodio sarà unico alle 18.10. Si riprende il ritmo consueto il 2 gennaio, per poi chiudere la settimana sabato 3 alle 15.30. La visione rimane disponibile anche in modalità digitale su Mediaset Infinity.