Le scene finali della seconda stagione della soap Tv La forza di una donna vedranno Sirin sconvolta e terrorizzata all'idea di perdere la madre, rimasta coinvolta insieme a Bahar, Sarp e Arif in un incidente d'auto. La paura della ragazza, si trasformerà in rabbia quando si renderà conto che l'unico ad essere uscito illeso dall'incidente è Arif e lo accuserà senza remore di aver provocato deliberatamente l'incidente per liberarsi di Sarp. Un'accusa che non avrà né capo né coda, ma che creerà forti tensioni in ospedale.

Sirin si scaglia contro Arif: 'Hai provocato apposta l'incidente'

L'incidente d'auto in cui rimarranno coinvolti Arif, Hatice, Sarp e Bahar manderá fuori di testa Sirin la quale aggredirà il figlio di Yusuf in ospedale non appena si renderà conto che lui è l'unico ad essere uscito praticamente illeso dall'incidente. La ragazza, in preda al panico per le sorti di Hatice, Bahar e Sarp, affronterà a muso duro Arif accusandolo di aver provocato intenzionalmente l'incidente: "L'hai fatto apposta" urlerà Sirin che poi aggiungerà: "Volevi uccidere Bahar per separarla da Sarp. L'hai fatto per gelosia". Parole taglienti quelle di Sirin, la quale non si capaciterà di come Arif possa stare bene quando gli altri staranno lottando per sopravvivere.

Hatice muore dopo l'incidente

Bahar intanto, sembrerà stare meglio mentre le condizioni di Sarp e Hatice continueranno ad essere critiche tanto che dovranno restare in terapia intensiva. Arif invece, sarà preda dei sensi di colpa per quanto accaduto e le parole di Sirin non avranno fatto altro che peggiorare il suo stato d'animo. Anche Enver sarà devastato all'idea di poter perdere la sua amata Hatice, la quale fortunatamente, si risveglierà dal coma dopo giorni di agonia. Le sue condizioni sembreranno migliorare ma qualcosa spezzerà improvvisamente la speranza di guarigione. La donna avrà un attacco cardiaco che le sarà fatale. Con la morte di Hatice si conclude di fatto il secondo capitolo di questa appassionante dizi turca.

Chi muore nelle puntate finali della seconda stagione

Nel finale della seconda stagione de La forza di una donna, non sarà solo Hatice a perdere la vita. I telespettatori si dovranno preparare a dire addio ad altri tre personaggi chiave della soap Tv: Suat, Nezir e Azmi. Il primo morirà su ordine di Nezir, il quale non gli perdonerà di aver lasciato i piccoli Doruk e Nisan senza un soldo ingannando il loro padre. Lo stesso Nezir perderà la vita pochi istanti dopo per mano del suo braccio destro Amzi, il quale sparerà al suo capo dopo essersi rifiutato di uccidere il fratello Munir. A sua volta Amzi, sopraffatto dagli eventi, si toglierà la vita sotto gli occhi terrorizzati del fratello che non potrà fare nulla per salvarlo.