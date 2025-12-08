Nezir sconvolgerà Bahar con una proposta nelle puntate de La forza di una donna dal 15 al 20 dicembre. "Sposami", le dirà porgendole un anello, "Tu e i bambini vivrete qui".

Le anticipazioni rivelano che Nezir proseguirà il suo perfido gioco per far soffrire Sarp e penserà di sposare Bahar per privare il suo nemico della sua famiglia. Alla fine, però, lascerà liberi sia i suoi prigionieri che Piril, Bahar e i bambini. Sarà inevitabile domandarsi come mai l'uomo abbia preso questa decisione all'improvviso e si scoprirà che la dolcezza di Doruk ha avuto un ruolo fondamentale.

Gli ultimi giorni di prigionia a casa di Nezir

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar, Doruk e Nisan resteranno alla villa con Nezir che li tratterà come ospiti. Tra Nezir e Doruk il legame si intensificherà, tanto che il bambino lo considererà come un suo amico e il sentimento sarà ricambiato. Il padrone di casa si divertirà a far soffrire Sarp, inventandosi un gioco crudele che lo farà impazzire dal dolore. Nezir mostrerà al suo nemico tre foto e lui sceglierà a sorte quella di Doruk: Korkmaz gli farà credere che il bambino sarà giustiziato. In realtà, Doruk andrà a giocare con Nezir in giardino e otterrà due desideri da realizzare. Il piccolo chiederà al suo nuovo amico di stare insieme a Piril e ai gemelli che fino a quel momento erano stati in un'altra ala del palazzo perché Nezir non voleva vederli.

Korkmaz esaudirà il desiderio di Doruk e coglierà l'occasione per mettere in atto un altro modo per far soffrire Sarp. Quando finiranno di mangiare, Nezir convocherà Bahar e Piril nel suo ufficio per parlare di una cosa importante. Entrambe le donne difenderanno Sarp con molta enfasi, dicendosi disposte a tutto pur di salvargli la vita. Nezir non si lascerà scappare questa affermazione e farà a Bahar una proposta che la lascerà senza parole: "Sposami", dirà, "Tu e i bambini vivrete qui alla villa". L'uomo porgerà anche il suo anello alla moglie di Sarp, certo che questa sarebbe una giusta punizione per lui che gli ha tolto la gioia di una famiglia.

La dolcezza di Doruk salverà tutti a La forza di una donna

Nelle puntate de La forza di una donna dal 15 al 20 dicembre, Nezir chiederà a Bahar di sposarlo, ma alla fine chiederà a lei e a Piril di mettersi d'accordo. L'uomo spiegherà che il suo scopo è privare Sarp della sua famiglia e non importa chi delle sue lo sposerà: quello che conta è che i figli del suo nemico siano felici alla sua villa e non rivedano mai più suo padre. Tra Piril e Bahar nasceranno diverse discussioni su chi dovrà sacrificarsi, anche se Nezir preciserà che non sarà un vero e proprio matrimonio: lui non sfiorerà la sua futura moglie, vuole solo che viva con lui e i bambini. Naturalmente Nezir andrà a dare la "bella" notizia anche a Sarp, facendolo tremare ancora: "Sposerò tua moglie", gli dirà, "Cerca un vestito adatto per la cerimonia".

Le cose, anche questa volta, andranno molto diversamente da quanto Nezir lascerà intendere. Doruk con la sua dolcezza conquisterà definitivamente il cuore di Korkmaz che alla fine deciderà di liberare tutti. Quando Sarp e Bahar torneranno a casa sani e salvi, l'avvocata di Arif, Kismet, si domanderà come mai Nezir abbia lasciato andare i suoi prigionieri.

Perché Nezir odia così tanto Sarp?

Nella prima stagione de La forza di una donna è emerso che Sarp viveva con Piril e i loro due gemelli in America e che aveva una nuova identità. Sarp aveva cambiato nome perché stava scappando da Nezir Korkmaz, un uomo in cerca di vendetta dopo la morte del suo amato figlio. Il giovane Mert era l'ex fidanzato di Piril e durante uno scontro con Sarp è partito un colpo di pistola che è stato fatale per il ragazzo. Da quel momento Nezir ha vissuto ogni giorno con un solo obiettivo: far pagare a Sarp il grande dolore che gli aveva procurato.