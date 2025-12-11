Sarp si scaglierà contro Suat, recluso con lui da Nezir nella puntata de La forza di una donna in onda lunedì 15 dicembre: "Mi hai venduto", gli dirà colpendolo.

Le anticipazioni tv rivelano che da un discorso che Suat farà a Nezir, Sarp capirà che è stato lui a rivelare dove si trovasse lo chalet e andrà su tutte le furie. Munir interverrà per calmare le acque, dicendo a Sarp che Nezir non avrebbe catturato suo suocero se le sue insinuazioni fossero vere.

Suat: la nuova vittima di Nezir a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che anche Suat verrà rinchiuso da Nezir.

Il padre di Piril arriverà nella dependance e supplicherà Korkmaz di liberarlo: "Sono stato io a consegnarti Sarp", gli dirà, "Io non c'entro niente con lui". Nezir non ascolterà le ragioni del suo ex consuocero e gli riserverà lo stesso trattamento di Munir e Sarp: niente cibo, né acqua. Suat si guarderà intorno e vedrà che Sarp piange disperatamente sulla foto di Doruk. "Cosa è successo?", chiederà a Munir che gli spiegherà che Sarp ha scelto a sorte di sacrificare Doruk e forse il bambino è stato giustiziato. Terrorizzato all'idea che Nezir possa fare del male anche a Piril e ai gemelli, Suat mostrerà tutto il suo cinismo. "Sei sicuro che ha preso Doruk?" chiederà a Sarp, "In questo caso i gemelli sono salvi".

Un silenzio gelido aumenterà l'imbarazzo di quella domanda inopportuna.

Sarp capirà il gioco sporco di Suat e Munir

Nella puntata della soap di lunedì 15 dicembre, Sarp non potrà tollerare l'insensibilità di Suat, ma soprattutto realizzerà le parole che poco prima aveva detto a Nezir. L'uomo si scaglierà contro suo suocero con tutta la rabbia accumulata: "Mi hai venduto", gli dirà colpendolo. Munir tenterà di dividere i due uomini per non peggiorare la situazione, già drammatica, che stanno vivendo. "Sei stato tu a rivelare il nostro nascondiglio, vero?", chiederà ancora Sarp a Suat. Successivamente, Sarp aggredirà anche Munir: "Sapevi tutto anche tu, siate maledetti entrambi". La guardia del corpo chiederà a Sarp di calmarsi perché la salute di Suat è già cagionevole: "Se succede qualcosa qui come faremo?", dirà.

Il padre di Piril ribadirà la sua estraneità ai fatti: "Altrimenti non sarei qui con te", dirà a Sarp, ma mentirà.

Suat ha davvero tradito Sarp e sta mentendo

Nelle puntate precedenti, Suat è andato allo chalet e ha portato via con sé Piril e i gemelli. L'uomo non ha potuto tollerare che Sarp spezzasse ulteriormente il cuore di sua figlia e gli ha intimato di stare lontano da lei. Piril e i bambini sono andati a stare in un hotel in cui Azmi aveva fatto installare delle microspie. Appena Suat ha capito che Nezir stava ascoltando tutti i discorsi, ha colto al volo l'occasione per sbarazzarsi di Sarp. L'uomo è andato a far visita a Piril e ha fatto in modo che dalle loro conversazioni emergesse il punto esatto in cui Sarp si nascondeva. Nezir ha ascoltato tutto e ha organizzato subito una squadra per andare a catturare il suo nemico.