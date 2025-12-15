Nezir libererà Doruk e la sua famiglia nella puntata de La forza di una donna di venerdì 19 dicembre: "Non ti dimenticherò mai", dirà al bambino stringendolo in un forte abbraccio.

Le anticipazioni tv rivelano che Nezir rispetterà la parola data ed esaudirà il secondo desiderio di Doruk. Prima di lasciarlo andare, infatti, Korkmaz regalerà al bambino l'ossicino dei desideri, con la promessa di rivederlo ancora. Più tardi, la polizia inviata da Kismet farà una retata alla villa ma non ci sarà nessun prigioniero.

Attesa finita a La forza di una donna: il ritorno di Sarp e Bahar da Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir lascerà liberi tutti e sarà anche per merito di Doruk. Il bambino, infatti, conquisterà il cuore dell'uomo che non potrà essere indifferente al grido d'aiuto della sua famiglia. A far cambiare idea a Nezir sarà un momento in particolare: quando Bahar vedrà l'abito da sposa che lui ha messo davanti alla sua porta scoppierà a piangere. I bambini andranno a consolare la loro mamma, terrorizzati all'idea che si sia ammalata di nuovo. Nezir assisterà alla scena di nascosto e inizierà a maturare dentro di sé la possibilità di restituire la libertà a quella famiglia.

Poco dopo, ignaro della richiesta d'aiuto che Azmi ha mandato a Kismet di nascosto, Nezir ordinerà di liberare tutti i prigionieri. Bahar, Doruk, Nisan e Sarp saranno rilasciati in piena notte e non sapendo dove andare busseranno alla porta di Hatice. Quest'ultima abbraccerà sua figlia e i suoi nipoti e accoglierà anche Sarp, almeno per quella notte. Appena la notizia arriverà alle orecchie di Kismet, l'avvocato andrà subito a parlare con Sarp e Bahar per capire come siano stati liberati. La donna spiegherà che ha inviato la polizia dopo aver ricevuto il video da Azmi e alla villa di Nezir le forze dell'ordine non hanno trovato nessuno.

Perché Nezir rimetterà in libertà Bahar e la sua famiglia?

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 19 dicembre, Sarp si rifiuterà di parlare con Kismet ma Bahar le spiegherà quello che sa. La donna racconterà che Azmi ha svegliato tutti dicendo che erano liberi, senza spiegare il motivo di questa decisione. Prima di andare via, Doruk correrà incontro a Nezir che lo abbraccerà forte e gli darà l'ossicino: "Non ti dimenticherò mai", dirà l'uomo al bambino. Da questo gesto si capirà che Nezir ha esaudito il secondo desiderio di Doruk: lasciare libera la sua famiglia. Nezir prometterà al bambino che si rivedranno e Doruk andrà via con un grande sorriso e tanta gratitudine per il suo nuovo amico.

Nezir ha mantenuto tutte le sue promesse a Doruk

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Nezir ha fatto con Doruk il gioco dell'ossicino. Il bambino ha chiesto di poter esprimere due desideri e Korkmaz non ha potuto rifiutare. Doruk non ha detto a sua madre e a sua sorella di aver chiesto due cose a Nezir e neanche i telespettatori hanno potuto saperlo. Si è capito che il primo desiderio era cenare con Piril e i gemelli e Nezir lo ha esaudito immediatamente. Il secondo, però, è rimasto in sospeso e nessuno immaginava quale fosse. Nezir ha regalato un parco giochi a Doruk e in un primo momento è sembrato che fosse questa la seconda richiesta del bambino.