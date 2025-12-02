Negli episodi de La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 dicembre 2025, Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) sarà in procinto di farla finita per il bene della sua famiglia.

Piril, Bahar, Nisan, Doruk, i gemelli, Suat, Sarp e Munir sotto sequestro nella villa di Nezir

Dopo essere stati rapiti, Bahar (Özge Özpirinçci) e i figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) si troveranno nella villa di Nezir (Hakan Karahan) e non nasconderanno la loro paura.

Appena tornerà allo chalet di montagna, Sarp si accorgerà della scomparsa di Bahar e dei bambini.

A quel punto, l’uomo scriverà un messaggio a Piril (Ahu Yağtu), la quale verrà rapita da Nezir insieme ai gemelli.

Non appena scoprirà del rapimento della sua famiglia tramite un biglietto lasciato da Nezir, Sarp deciderà di consegnarsi al suo nemico. Durante il tragitto, Sarp dirà a Munir (Caner Çandarlı) di aiutarlo a mettere in salvo Bahar, Piril e i bambini. Non appena si troverà faccia a faccia con Nezir, Sarp gli dirà di aver ucciso suo figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu) per difendere Piril. Appena Nezir sarà determinato a vendicarsi, Sarp deciderà di impiccarsi, terrorizzato all’idea che l’uomo possa fare del male a Bahar e ai loro figli. A impedirgli di commettere il folle gesto ci penserà proprio Nezir, il quale punirà Munir consegnandolo a uno sciame d'api. In seguito, Nezir terrà sotto sequestro anche Suat (Gazanfer Ündüz).

Arif scopre che l’avvocatessa Kismet è sua sorella

Ceyda non la prenderà bene quando Hatice le dirà che Sirin ed Emre nutrono un interesse reciproco. Sempre a proposito di Sirin, ammetterà alla madre Hatice che sapeva che suo padre Enver le ha nascosto di aver iniziato a lavorare presso un fruttivendolo.

Nel frattempo, mentre si troverà in prigione con l’accusa di aver ucciso Yeliz, Arif farà la conoscenza dell’avvocatessa d’ufficio Kismet, la quale gli confesserà di essere sua sorella: è figlia di Yusuf.

Riepilogo sul rapimento di Bahar, Nisan e Doruk

In precedenza, proprio quando Sarp si è allontanato dallo chalet di montagna per andare a fare un po’ di spesa, Nezir è riuscito a rapire Bahar con i figli insieme ai suoi uomini, dopo aver scoperto il loro rifugio grazie a una cimice nascosta nella nuova camera d’albergo di Piril.

Nel contempo, Sarp ha perso il controllo della sua automobile per non aver visto una mucca in mezzo alla carreggiata. L’obiettivo di Nezir è stato quello di costringere Sarp a recarsi nella sua grande villa per fargliela pagare una volta per tutte.