Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano rapimenti che coinvolgeranno alcuni protagonisti, sconvolgendo ulteriormente gli equilibri già precari. Nelle puntate in onda da lunedì 8 a sabato 13 dicembre su Canale 5, Bahar, Doruk e Nisan verranno portati a casa di Nezir e vivranno momenti di grande paura. Nel frattempo, il pericoloso criminale sequestrerà anche Piril e i gemellini. Sarp, invece, tornando a casa e non trovando nessuno, deciderà di consegnarsi a Nezir. L’uomo arriverà persino a pensare di togliersi la vita pur di salvare le sue due famiglie.

Nezir rapisce Bahar e Piril

Bahar, Doruk e Nisan si troveranno a casa di Nezir contro la loro volontà e saranno molto spaventati. Seguiranno momenti concitati quando Sarp, rientrando a casa e trovandola vuota, chiederà aiuto a Piril, che si attiverà subito per soccorrerlo. Tuttavia, la madre dei gemellini subirà lo stesso trattamento riservato a Bahar e verrà rapita insieme ai suoi due bambini. A questo punto, Sarp deciderà di consegnarsi e chiederà a Munir di accompagnarlo da Nezir. L’uomo arriverà così di fronte al suo nemico e ci sarà un faccia a faccia tra i due, sotto gli occhi di Bahar che, intanto, sarà disperata.

Sarp vuole togliersi la vita e viene salvato da Munir

Sarp spiegherà a Nezir di non aver mai avuto alcuna intenzione di uccidere suo figlio Mert, ma l’uomo non vorrà nemmeno ascoltarlo e sarà deciso soltanto ad attuare la sua vendetta.

Sarp, nel tentativo di salvare i suoi figli, escogiterà un piano e deciderà di togliersi la vita, impiccandosi. Tuttavia, Nezir sventerà il suicidio e punirà severamente Munir. Intanto, Sirin continuerà a essere interessata a Emre e verrà ricambiata, ma questa situazione genererà malcontento in Ceyda. Arif e Yusuf, finiti in carcere con l’accusa di aver assassinato Yeliz, conosceranno la loro avvocata d’ufficio, che si rivelerà essere la figlia di Yusuf, quindi sorella di Arif. Hatice, infine, verrà a sapere che Sirin è sempre stata al corrente del lavoro del padre come fruttivendolo. Ci sarà poi un tragico epilogo per Suat, che verrà rinchiuso da Nezir nello stesso luogo in cui si troveranno Sarp e Munir.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Bahar ha provato a fuggire

Nelle ultime puntate di La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Bahar ha cercato di organizzare una fuga dal luogo in cui è costretta a vivere insieme a Sarp e Piril. Per riuscirci, ha chiesto l’aiuto di Arif, confidando in lui come unica possibilità di salvezza. La donna ha coinvolto i suoi figli nel piano: con Nisan ha parlato apertamente, mentre a Doruk ha presentato la fuga come un gioco segreto da portare avanti senza attirare l’attenzione. Nel silenzio della notte, Bahar ha preparato i bambini per raggiungere l’auto di Arif, ma il tentativo è stato scoperto da Sarp e dai suoi uomini. Il piccolo Doruk, emozionato nel rivedere il padre, gli è corso incontro, facendo così fallire definitivamente il progetto di fuga. Parallelamente, Enver ha iniziato un nuovo lavoro, ma ha preferito non rivelare a Hatice la natura del suo impiego.