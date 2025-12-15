Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un nuovo scontro tra due protagonisti. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre su Canale 5, Arif uscirà dal carcere e avrà un acceso litigio con Sarp. Intanto, Bahar, Nisan e Doruk torneranno finalmente a casa, ma Nezir imporrà una condizione per la loro libertà. Nel frattempo, Sirin avrà da ridire con Suat, lamentandosi della presenza del cognato nella sua abitazione.

Sarp e Arif vanno a prendere Nisan e Doruk a scuola

I protagonisti de La forza di una donna torneranno finalmente alla loro quotidianità, poiché alcuni personaggi potranno riconquistare la libertà.

Bahar, Nisan e Doruk verranno rilasciati da Nezir, che li aveva sequestrati per diversi giorni nella sua villa. Il malvivente, però, imporrà un’unica condizione in cambio della loro liberazione: Sarp dovrà rinunciare a tutti i privilegi economici ottenuti grazie alla sua nuova identità. Anche per Arif arriverà la possibilità di riprendere la sua vita, poiché uscirà dal carcere dopo giorni di ingiusta prigionia e la falsa accusa di essere stato l’autore dell’omicidio di Yeliz. La situazione precipiterà quando sia Sarp che Arif si presenteranno contemporaneamente fuori dalla scuola di Nisan e Doruk per prendere i bambini e portarli a casa. Tra i due nascerà una discussione dai toni tutt’altro che cordiali.

Sirin si lamenta con Suat

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per le storyline degli altri protagonisti de La forza di una donna. Sirin si lamenterà con Suat, poiché non tollererà la presenza di Sarp nella sua casa. Intanto, Piril e suo padre attenderanno l’incontro tra Munir e Amzi per conoscere quale sarà la loro sorte. I due saranno trepidanti e in ansia di sapere quale decisione avrà preso Nezir riguardo a loro e se i problemi saranno finalmente terminati o se, invece, dovranno affrontare nuove ripercussioni.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Piril è stata rapita

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Piril è stata rapita insieme ai suoi figli dagli uomini di Nezir.

Anche per la seconda moglie di Sarp è toccata la stessa sorte di Bahar: ha dovuto vivere nella villa del suo ex suocero. Intanto, Sirin ed Emre hanno iniziato a frequentarsi, ma la ragazza è andata su tutte le furie quando, recatasi nel locale, ha trovato Emre intento a scherzare con alcune clienti. L’uomo era talmente preso dal dare attenzione alle giovani da non accorgersi nemmeno dell’arrivo di Sirin. Arif, invece, ha continuato a restare rinchiuso in prigione e ha incontrato l’avvocata Kismet, scoprendo il legame che li unisce: sono fratellastri. Infine, anche Suat è stato rapito insieme a Sarp e Munir. A quest’ultimo è toccata una terribile punizione, poiché Nezir lo ha cosparso di miele e lo ha fatto attaccare da uno sciame di api.