Nella settimana da lunedì 8 dicembre al sabato 13 dicembre, su Canale 5, andranno in onda nuovi episodi della soap La forza di una donna. Le anticipazioni rivelano che Sarp si troverà in una situazione disperata, mentre Bahar e i bambini saranno ancora nelle mani di Nezir. Nel frattempo, Sirin continuerà a tessere le sue trame ingannevoli coinvolgendo Emre, e Hatice scoprirà sconcertanti verità sul lavoro di Enver.

Sarp tenta il sacrificio per salvare la sua famiglia

Sarp, disperato e prigioniero di Nezir, si troverà a dover affrontare una scelta estrema.

Convinto che la sua morte potrebbe essere l'unica via per proteggere Bahar e i loro figli, proverà a togliersi la vita. Tuttavia, il suo piano verrà scoperto da Nezir in tempo, il quale non esiterà a punire severamente Munir, colpevole di averlo sorvegliato con poca attenzione.

Nel frattempo, Nezir continuerà a tenere Bahar e i bambini sotto il suo controllo, mentre Sarp cercherà disperatamente una via d'uscita, sempre più determinato a mettere in salvo i suoi cari.

Intrighi e scoperte inaspettate: Sirin e Hatice al centro della scena

Parallelamente, Sirin sarà impegnata a manipolare chi le sta intorno, in particolare Emre, con il quale instaurerà un rapporto sempre più ambiguo. Hatice, dal canto suo, verrà a conoscenza di dettagli inaspettati riguardo al lavoro di Enver, portando a galla segreti fino ad ora celati.

Intanto l'avvocato Kismet, incaricato di difendere Arif e Yusuf, rivelerà ad Arif che è la figlia di Yusuf.

Riepilogo della puntata precedente di La forza di una donna

Nella puntata precedente, andata in onda il 6 dicembre, Piril e i suoi bambini Ali e Ömer sono stati trasferiti da Suat in un albergo considerato più sicuro. Bahar ha supplicato Suat di portare con sé anche Nisan e Doruk, ma la sua richiesta è stata respinta. Sarp ha cercato di convincere Piril a non andarsene, ma lei ha preferito allontanarsi, stanca di stare con un uomo che non la ama. Nel frattempo, Nezir ha ordinato ad Azmi di scoprire la posizione della casa di montagna dove si nascondono Sarp, Bahar e i bambini, mentre a casa di Enver, un'altra delle bravate di Sirin ha fatto perdere la pazienza a Hatice.