Nelle nuove puntate de La forza di una donna, in onda prossimamente nel daytime di Canale 5, la festa della circoncisione di Doruk si trasformerà in un incubo quando l’arrivo improvviso di Nezir getterà tutti nello sconcerto e farà nascere sospetti e accuse. Bahar capirà subito che qualcuno ha fatto arrivare di nascosto l’invito e non avrà dubbi su chi sia stato. Le accuse contro Sirin degenereranno rapidamente davanti a tutti, fino a uno scontro molto duro: accecata dalla rabbia, Bahar perderà il controllo e arriverà quasi a strangolare la sorella, segnando un punto di non ritorno per la famiglia.

L’arrivo di Nezir gelerà la festa

Bahar si accorgerà immediatamente di una presenza che non dovrebbe esserci e, con la voce tesa, lo dirà davanti a tutti: "Tra le persone appena arrivate c’è Nezir. È l’uomo che in questo momento è seduto sul nostro divano". La certezza di Sirin sarà assoluta: "Io non gli ho mai dato l’invito". Bahar la guarderà con aria di sfida e replicherà senza esitazioni: "Sì, certo. Non mentire". Le accuse faranno esplodere la tensione in pochi istanti, lasciando tutti senza parole. In quel momento entrerà Hatice, visibilmente confusa dal clima che si è creato: "Che succede? Perché tutto questo caos?".

Le accuse di Bahar contro Sirin

Bahar non riuscirà più a fermarsi e affronterà Sirin a viso aperto: "Per il tuo bene, smettila di mentire.

Sono sicura che sei stata tu". Sirin reagirà con sarcasmo e finta indignazione: "Ma mi prendi per un’idiota?".

Hatice tenterà di intervenire per placare gli animi: "Sirin, per favore, basta così. Non mi piace vederti in questo stato, va bene?". Lei, come sempre, minimizzerà: "Non stiamo facendo niente. Tranquilla, stiamo solo parlando". Parole che non convinceranno nessuno, tantomeno Bahar, che ormai avrà collegato tutti i pezzi.

La reazione violenta di Bahar

L’arrivo di Nezir sarà solo l’ultimo atto di una giornata segnata dalla cattiveria di Sirin, culmine di una serie di provocazioni sempre più crudeli. Poco prima, infatti, aveva già colpito Emre, rivelandogli che Arda è suo figlio e, come sempre, ha provocato senza pietà Bahar e Sarp con commenti studiati per ferire.

Accecata dalla rabbia e dal dolore, Bahar si scaglierà contro Sirin e arriverà quasi a strangolarla. Solo l’intervento tempestivo di Hatice eviterà il peggio. Ma prima di andarsene, Bahar lascerà esplodere tutta la sua furia in un gesto definitivo: uno schiaffo violento, che farà calare il silenzio nella stanza.

Una scena molto dura che segnerà un punto di non ritorno e costringerà Enver a prendere una decisione drastica davanti ai continui comportamenti di Sirin.