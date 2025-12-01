Bahar sarà esausta degli scontro tra Arif e Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non voglio nessuno dei due", urlerà all'ennesimo litigio. Le anticipazioni tv rivelano che Sarp affitterà l'appartamento sopra a quello di Bahar, senza dirle niente. Questo causerà una grande tensione all'interno del palazzo, anche perché i bambini resteranno molto legati ad Arif. La gelosia diventerà incontrollabile per Sarp che arriverà a rompere il gioco che Doruk riceverà da Arif.

Arif e Sarp vivranno nello stesso palazzo

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, dopo il rapimento di Korkmaz, Bahar e la sua famiglia torneranno a Tarlabasi.

La gioia del momento, però, presto lascerà spazio ad una grande confusione perché Bahar non avrà più intenzione di ricostruire la sua famiglia con Sarp. Quest'ultimo non accetterà affatto il rifiuto di sua moglie, tanto che, quando gli chiederà di cercarsi una casa, lui affitterà l'appartamento al piano di sopra per stare accanto a Bahar. La situazione per la donna si farà insostenibile: da un lato ci sarà l'insistenza di Sarp e dall'altro dovrà tenere a bada il cattivo umore di Arif. Vivendo nello stesso palazzo, i due rivali in amore si affronteranno spesso e non sarà facile neanche per i bambini. Intanto si avvicinerà la festa di circoncisione di Doruk che sceglierà Arif come padrino. La decisione del figlio ferirà Sarp che tratterrà a stento la rabbia ma dovrà accettare tutto per evitare di far soffrire il bambino.

Per la grande occasione, Arif regalerà a Doruk un cavallo di cui il piccolo si innamorerà all'istante. Il figlio di Sarp terrà così tanto a quel gioco che lo vorrà vicino anche mentre dorme. Tutto questa scatenerà una rabbia incontrollata nel marito di Bahar che non tarderà ad esplodere.

Gelosia alle stelle a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp prenderà il cavallo di Doruk e lo distruggerà all'insaputa del bambino. Doruk sarà disperato all'idea di aver perso il suo gioco preferito e quando Arif scoprirà che Sarp ha commesso un gesto così insensibile lo affronterà senza paura. Il litigio tra i due uomini sarà acceso, tanto che le urla allerteranno Bahar e i bambini al piano di sotto.

La donna andrà a vedere cosa sta succedendo e, quando vedrà che Arif e Sarp sono arrivati alle mani, tenterà di dividerli. Vedere Bahar difendere il suo rivale, farà innervosire ancora di più suo marito che le strapperà la collana. A quel punto, la donna sarà esausta e urlerà ad entrambi i pretendenti che non c'è posto per loro nella sua vita. "Non voglio nessuno dei due", dirà Bahar, molto provata dalla situazione. Doruk e Nisan resteranno a casa con Ceyda e non assisteranno alla scena, ma capiranno che è successo qualcosa di importante.

Il chiarimento di Bahar e Sarp

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Bahar ha provato a scappare con Arif ma Sarp l'ha fermata in tempo. L'uomo ha minacciato di non far vedere a sua moglie i bambini e lei è stata costretta a restare allo chalet.

Sarp ha raccontato a Bahar tutto quello che gli è successo dopo la caduta in mare: "Ho ucciso un ragazzo". L'uomo ha spiegato che, per salvare Piril, ha tolto la vita al figlio di Nezir, un uomo che, da quel giorno, gli dà la caccia. Sarp e Bahar si sono chiariti ma la tensione non è diminuita. Piril, infatti, ha tentato di togliersi la vita quando ha sentito Sarp dichiarare amore alla sua prima moglie.