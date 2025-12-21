Nelle prossime puntate in arrivo su Canale 5, La forza di una donna si avvia verso un finale di seconda stagione ricco di tensione e colpi di scena. Il pubblico assisterà a sviluppi drammatici che segneranno profondamente il destino di diversi personaggi. Le anticipazioni rivelano che tre morti sconvolgeranno gli equilibri della storia. Azmi, ormai spinto all’estremo, arriverà a compiere un gesto irreversibile: eliminerà Suat e Nezir, per poi togliersi la vita davanti al fratello Munir, che assisterà impotente alla tragedia.

La festa di Doruk dà inizio alla resa dei conti

La svolta si verificherà durante la festa di circoncisione del piccolo Doruk, alla quale Nezir parteciperà dopo aver ricevuto l’invito recapitato da Sirin con l’unico scopo di provocare Bahar e Sarp. In questa occasione, Nezir avrà modo di parlare con Sarp e capirà che è convinto che sia stato proprio lui a ordinare a Suat di privarlo di tutti i suoi beni. Sconvolto dall’equivoco, Nezir incaricherà Azmi di indagare più a fondo e scoprirà che Suat ha sottratto la fortuna economica all’ex genero facendo ricadere la colpa su di lui. Offeso e furioso, Nezir fisserà un incontro a casa sua con Suat e Munir per il lunedì successivo, deciso a chiarire la questione una volta per tutte.

L’incontro degenera in tragedia

Nel corso dell’incontro, Nezir rimprovererà duramente Suat per aver ridotto Sarp in povertà e, accecato dalla rabbia, ordinerà ad Azmi di sparare un colpo mortale contro il padre di Piril, ordine che lo scagnozzo eseguirà senza esitazione. Subito dopo, Nezir rivelerà ad Azmi di aver scoperto che è stato proprio lui a mettere l'avvocata Kismet sulle sue tracce e pretenderà che uccida anche Munir per farsi perdonare. Di fronte a una richiesta impossibile da accettare, Azmi si rivolterà contro il suo capo e gli sparerà. Mentre Nezir esalerà l’ultimo respiro ripensando al figlio Mert, Azmi, sopraffatto dal senso di colpa per tutto ciò che avrà fatto, si toglierà la vita davanti a Munir.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar è stata liberata

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Bahar, Nisan e Doruk sono tornati a casa di Hatice. I tre sono stati liberati da Nezir, che ha permesso loro di riprendere la vita di tutti i giorni. La stessa sorte è toccata anche a Piril, ai gemellini e a Sarp. Intanto, Emre si è avvicinato a Sirin, ma la ragazza ha dovuto prevenire le possibili mosse di Idil, intenzionata a rivelare a suo cugino che Sirin aveva sedotto tempo prima il cognato. Tuttavia, la figlia di Enver è riuscita a evitare il peggio, impedendo a Idil di raccontare la verità a Emre: lo ha infatti ingannato facendogli credere che fosse stato Sarp a molestarla.