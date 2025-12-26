Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 del 27 e 28 dicembre 2025.
L'appuntamento con la soap opera turca ha subito delle modifiche durante le giornate delle festività natalizie ma si appresta a tornare in onda nel fine settimana e, questa volta, andrà in onda anche di domenica pomeriggio con una puntata speciale della durata di un'ora.
Cambio programmazione La forza di una donna 27-28 dicembre: la soap ritorna nel weekend di Canale 5
Il daytime della rete ammiraglia Mediaset tornerà alla sua consueta programmazione a partire dal fine settimana dopo che nel corso degli ultimi giorni ha subito delle variazioni importanti dettate dai giorni di festa del Natale.
A partire da sabato 27 dicembre, però, il palinsesto tornerà a essere occupato dalle soap turche che ormai hanno raggiunto un grande successo dal punto di vista Auditel in daytime.
Sabato pomeriggio alle 13:45 andrà in onda Beautiful, seguita alle 14:30 da Forbidden Fruit e poi alle 15:30 da una nuova puntata de La forza di una donna in prima visione assoluta.
La soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, però, andrà in onda eccezionalmente anche di domenica pomeriggio su Canale 5.
La forza di una donna anche di domenica pomeriggio
La programmazione di Canale 5, per la giornata di domenica 28 dicembre, prevede alle 14:00 l'appuntamento con Beautiful seguito alle 14:30 da Forbidden Fruit e poi alle 15:00 andrà in onda una nuova puntata de La forza di una donna in prima visione.
Mediaset, eccezionalmente per questa domenica in cui non sarà in onda l'appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, ha scelto di puntare nuovamente sulla fortunata serie turca che appassiona una media di quasi 2 milioni di spettatori fissi al giorno.
A partire dal prossimo lunedì, poi, tornerà anche il doppio episodio giornaliero con la serie turca che andrà in onda alle 16:20 e alle 18:15 circa, intervallata dalla trasmissione Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi.
Finale drammatico per la coppia Bahar-Arif nelle puntate conclusive della soap
Intanto si avvicina il gran finale de La forza di una donna in prima visione assoluta: le anticipazioni rivelano che Bahar riceverà l'ennesima batosta dopo che si ritroverà coinvolta in un terribile incidente con il suo compagno Arif.
L'uomo si ritroverà in serio pericolo di vita e dovrà essere operato al più presto: l'intervento riuscirà nel migliore dei modi ma, a togliergli la vita, ci penserà la perfida Sirin, la quale riuscirà a manomettere la flebo che tiene in vita l'uomo, finendo per causargli un grave arresto cardiaco che si rivelerà fatale per la sua vita.