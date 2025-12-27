Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di domenica 28 dicembre 2025. Eccezionalmente per questa settimana, la messa in onda della serie turca subirà delle modifiche in daytime dovute all'assenza in video di Maria De Filippi e al tradizionale appuntamento con Amici 25.

Il talent show si fermerà per due settimane e, per non lasciare scoperta una fascia oraria importante, si è scelto di puntare sulla messa in onda delle serie turche che popolano il palinsesto feriale della rete ammiraglia anche se, a differenza di quanto accade il sabato pomeriggio, la soap con Bahar comincerà un'ora prima.

Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di domenica 28 dicembre

La nuova programmazione di Canale 5 per questa domenica 28 dicembre prevede alle 14:00 un episodio inedito di Beautiful in prima visione assoluta e poi alle 14:30 ci sarà Forbidden Fruit, questa volta con un singolo episodio di soli trenta minuti e non con la puntata speciale di un'ora.

Nel palinsesto pomeridiano di domenica pomeriggio è confermata anche la presenza de La forza di una donna in prima visione assoluta, seppur con delle modifiche legate all'orario di inizio su Canale 5.

La soap opera turca, eccezionalmente per questa domenica pomeriggio, andrà in onda in daytime prendendo il posto di Amici di Maria De Filippi, in pausa per due settimane per la sosta natalizia.

La soap La forza di una donna va in onda in anticipo nel daytime del 28 dicembre

La messa in onda de La forza di una donna, però, non è prevista alle 15:30 così come accade al sabato pomeriggio bensì verrà anticipata di mezz'ora.

Domenica 28 dicembre, gli spettatori e appassionati delle vicende di Bahar e Sarp dovranno collegarsi su Canale 5 intorno alle 15:00 per seguire la nuova puntata speciale di un'ora.

La soap, infatti, andrà avanti fino alle 16:00 dopodiché la linea passerà all'appuntamento con Verissimo, di cui saranno trasmesse le interviste più belle realizzate da Silvia Toffanin nel corso della stagione autunnale che si è appena conclusa con grande successo, seguita da una media di oltre 2 milioni di fedelissimi spettatori e oltre il 19% di share fisso su Canale 5.

Bahar e Sarp si ritrovano in pericolo nella puntata del 28 dicembre

Le anticipazioni della puntata di domenica rivelano che Piril riuscirà a entrare in possesso di una serie di foto compromettenti che finirebbero per rovinare per sempre la vita di Bahar e Sarp.

La donna, seppur accecata dalla gelosia e dalla rabia, finirà per prendere una decisione che si preannuncia del tutto inaspettata: non intende utilizzare quelle foto per compromettere il futuro della coppia e, alla fine, deciderà di non utilizzarle per ottenere la sua rivincita.