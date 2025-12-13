Cambio programmazione per La forza di una donna a partire da lunedì 22 dicembre. L'appuntamento con la serie turca che appassiona il pubblico della rete ammiraglia Mediaset subirà delle variazioni in daytime dovute allo stop della trasmissione Uomini e donne e del daytime di Amici 25.

Anche quest'anno, infatti, le produzioni di Maria De Filippi si fermeranno in occasione del periodo delle feste natalizie e a trarne vantaggio saranno le soap del pomeriggio che quindi terranno compagnia al pubblico.

Cambia la programmazione dal 22 dicembre: La forza di una donna slitta

La messa in onda de La forza di una donna sarà soggetta a dei cambiamenti nel corso delle prossime settimane di programmazione, complice lo stop delle trasmissioni ideate e condotte da Maria De Filippi.

Anche quest'anno, infatti, l'appuntamento con Uomini e donne e quello con Amici 25 subirà un periodo di stop nella fascia pomeridiana per lasciare spazio alla messa in onda di serie turche.

Si partirà da lunedì 22 dicembre, quando subito dopo l'episodio di Forbidden Fruit, alle 14:45 non ci sarà il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi bensì l'appuntamento extra-large con Io sono Farah in prima visione assoluta.

La serie turca, che sta facendo fatica a imporsi nella sfida auditel del prime time, andrà in onda con delle puntate speciali che saranno trasmesse fino alle 16:25 circa.

I nuovi orari de La forza di una donna in daytime

In questo modo Mediaset, approfittando dello stop natalizio di Maria De Filippi, proverà a far affezionare gli spettatori alle vicende di Farah, nella speranza che possano migliorare gli ascolti nella fascia serale.

Tale appuntamento extra-large farà slittare di circa 20 minuti l'appuntamento con La forza di una donna, la soap turca che in queste settimane sta registrando ascolti in costante crescita.

Per tutto il periodo delle feste natalizie, la serie incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp avrà sempre una doppia puntata inedita: la prima sarà trasmessa alle 16:25 mentre la seconda andrà in onda a partire dalle 18:10 circa, subito dopo Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, che proseguirà in diretta regolarmente.

La soap La forza di una donna cresce negli ascolti pomeridiani

Proprio nella nuova fascia oraria pomeridiana delle 18:10, l'appuntamento con La forza di una donna sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista Auditel.

Dopo un inizio faticoso con circa 1,7 milioni di spettatori, la soap opera è cresciuta sempre più, fino a toccare i 2,1 milioni di spettatori anche in questo slot orario, toccando la soglia del 18%.

Numeri che hanno messo in difficoltà Vita in diretta di Alberto Matano, fermo a una media del 18,6% contro il 21-22% delle settimane precedenti.