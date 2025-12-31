Cambio programmazione tv sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal prossimo 11 gennaio per La forza di una donna, la fortunata soap opera turca che in questi mesi di messa in onda ha saputo appassionare e conquistare il gradimento di una fetta crescente di telespettatori.

Le novità saranno legate al ritorno in video del talent show Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua venticinquesima edizione di messa in onda e pronto ad accompagnare il pubblico fino alla stagione primaverile, dopodiché comincerà la consueta fase del serale che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno.

Cambio programmazione La forza di una donna: le modifiche previste dall'11 gennaio

Il palinsesto domenicale di Canale 5 andrà incontro a dei cambiamenti importanti a partire dall'11 gennaio, giorno in cui si tornerà alla consueta programmazione feriale e festiva dopo lo scombussolamento dovuto al periodo delle festività natalizie.

A subire le conseguenze sarà in primis l'appuntamento con La forza di una donna, la fortunata soap opera turca che in questi mesi di messa in onda ha registrato ascolti in costante crescita, confermandosi come uno dei prodotti più amati e seguiti dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

In queste settimane, complice lo stop di Amici 25 per la sosta di Natale, Mediaset ha scelto di puntare proprio sull'appuntamento con la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp per tenere accesa la fascia pomeridiana del dì festivo.

Cancellata la puntata domenicale de La forza di una donna

Dall'11 gennaio, invece, alle 14:00 in punto tornerà in onda l'appuntamento con il pomeridiano di Amici 25 condotto da Maria De Filippi.

Il talent show tornerà a intrattenere il suo pubblico fino all'inizio della stagione primaverile, dopodiché verrà sospeso di domenica pomeriggio per lasciare spazio al serale.

Per La forza di una donna, quindi, risulta cancellato l'appuntamento della domenica pomeriggio: la soap turca proseguirà dal lunedì al venerdì con il doppio episodio quotidiano in programma alle 16:05 e alle 18:15 e poi al sabato pomeriggio con la consueta puntata extra-large di un'ora prevista intorno alle 15:30.

Si avvicina il gran finale della soap opera con Bahar e Sarp

Intanto si avvicina a passi spediti il gran finale di sempre de La forza di una donna nella programmazione di Canale 5.

Nei prossimi giorni cominceranno le puntate inedite della terza e ultima stagione di sempre, dopodiché calerà il sipario sulle vicende di Bahar e Sarp.

Mediaset, però, ha già acquistato nuovi titoli di serie importate dalla Turchia, che saranno trasmesse tra il daytime pomeridiano e la prima serata.