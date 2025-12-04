Cambio di programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 dell'8 dicembre 2025. L'appuntamento con la soap subirà delle variazioni e slitterà rispetto all'orario canonico, al punto da avere una durata ridotta rispetto al solito.

Una variazione dovuta allo stop delle trasmissioni di Maria De Filippi per la giornata dell'Immacolata, giorno in cui non saranno in onda Uomini e donne e neppure il daytime di Amici 25.

Cambio programmazione per La forza di una donna nella giornata dell'8 dicembre: ecco cosa succede

I nuovi episodi de La forza di una donna sono confermati nella fascia pomeridiana di Canale 5, ma nel corso della giornata dell'8 dicembre ci saranno delle variazioni importanti.

In occasione della prima giornata delle festività natalizie, il daytime di Canale 5 farà a meno della presenza di Uomini e donne e Amici 25 nel palinsesto.

Le due trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi saranno sospese per poi tornare in onda regolarmente dal 9 dicembre. Intanto, il prossimo lunedì ci sarà spazio per una puntata speciale di Forbidden Fruit della durata di ben due ore, che andrà in onda dalle 14:25 alle 16:30.

Le nuove puntate de La forza di una donna slittano e durano meno l'8 dicembre

A seguire, intorno alle 16:35, andrà in onda un breve episodio de La forza di una donna: la soap slitterà la partenza di circa 30 minuti e durerà soli dieci minuti, andando avanti fino alle 16:45.

Al termine della serie turca ci sarà spazio per una nuova puntata in diretta del talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi. Poi, alle 18:25, tornerà l'appuntamento con la soap per trainare al meglio la nuova edizione di Caduta Libera condotta quest'anno da Max Giusti, pronto a subentrare a Gerry Scotti, impegnato alla conduzione de La ruota della fortuna

La soap inizia a crescere nella fascia oraria delle 18:10

Intanto, a distanza di qualche giorno dalla messa in onda de La forza di una donna nella fascia oraria che va dalle 18:10 alle 18:45, gli ascolti sono cominciati a salire e la media è arrivata già a sfiorare la soglia dei due milioni di spettatori, pari a uno share del 16%.

Numeri in crescita per Canale 5, che in quella fascia oraria viaggiava su una media compresa tra il 12 e il 14%, complici gli ascolti decisamente poco entusiasmanti della striscia quotidiana del Grande Fratello.

La presenza de La forza di una donna nel tardo pomeriggio ha fatto calare anche l'ascolto de La vita in diretta condotta da Alberto Matano, ferma a una media del 19% negli ultimi giorni, contro il 21-22% delle settimane precedenti.