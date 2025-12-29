Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di Canale 5 a partire dal prossimo 7 gennaio 2025.

La messa in onda della fortunata soap opera turca subirà delle sostanziali variazioni dovute al ritorno in video delle trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi.

Di conseguenza, la serie turca sarà sospesa di domenica pomeriggio e anche nel daytime feriale andranno in onda degli episodi più brevi.

Cambio programmazione per La forza di una donna a gennaio

In queste settimane natalizie, la messa in onda de La forza di una donna è stata garantita su Canale 5 con degli episodi speciali che hanno occupato anche il palinsesto della domenica pomeriggio per occupare lo slot lasciato vuoto dal talent show Amici 25.

Maria De Filippi, come da tradizione, anche quest'anno si è fermata per la sosta natalizia e Mediaset pur di non lasciare campo vuoto all'appuntamento domenicale con Domenica In trasmesso su Rai 1, ha scelto di puntare sulla serie turca per la seconda parte del pomeriggio.

Le cose cambieranno, però, a partire dal prossimo 7 gennaio quando ci saranno una serie di variazioni importanti che interesseranno anche il futuro della serie turca, seguita da una media di 2 milioni di spettatori fissi al giorno e punte del 26% di share.

Stop di domenica per La forza di una donna a gennaio

Dal 7 gennaio, nel daytime feriale di Canale 5, torneranno gli appuntamenti con Uomini e donne e la striscia quotidiana di Amici 25.

Le due trasmissioni, come di consueto, andranno in onda rispettivamente alle 14:45 e poi alle 16:25 circa, intervallate dal primo episodio giornaliero de La forza di una donna.

La serie turca, quindi, tornerà ad andare in onda in forma ridotta con episodi di soli 20 minuti al giorno, dopodiché alle 18:15 andrà in onda il secondo appuntamento del giorno, confermato per sfidare il talk show Vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Cambiamenti anche nella domenica pomeriggio di Canale 5: dall'11 gennaio, infatti, tornerà l'appuntamento con Amici 25 dalle 14 alle 16, che toglierà spazio alle serie turche.

La forza di una donna, quindi, proseguirà soltanto al sabato pomeriggio con la puntata speciale di un'ora prevista dalle 15:30 alle 16:30, prima di Verissimo.

Buoni ascolti per la soap opera turca di Canale 5 anche di domenica pomeriggio

Intanto, la scorsa domenica pomeriggio, l'appuntamento con La forza di una donna ha retto bene nella gara ascolti del daytime.

La soap ha conquistato una media di circa 1,8 milioni di spettatori in questo inconsueto giorno di programmazione, sfiorando la soglia del 18% di share contro il 17% registrato da Domenica In nella stessa fascia oraria su Rai 1.