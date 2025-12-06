Hatice perderà la vita sotto gli occhi di Sarp nel finale della seconda stagione de La forza di una donna: dopo un delicato intervento, infatti, la madre di Bahar non ce la farà.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif sarà alla guida dell'auto con Sarp, Hatice e Bahar quando ci sarà un grave incidente. Tutti saranno ricoverati in ospedale, ma Sarp e sua suocera finiranno in terapia intensiva. Per Sirin e Enver sarà un dolore indescrivibile e le loro vite cambieranno per sempre.

Sarp, Hatice, Arif e Bahar in ospedale

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la seconda stagione non avrà un lieto fine.

Tutto avrà inizio con un malore di Bahar che riporterà alla mente dei protagonisti il terribile incubo della sua malattia. La donna perderà i sensi all'improvviso e Sarp e Arif andranno in panico. Hatice, suo genero e Arif si metteranno subito in macchina per accompagnare Bahar al pronto soccorso e capire cosa sta succedendo. Alla guida ci sarà il barista che, preso dall'ansia e dalla preoccupazione, non sarà molto lucido. La fretta di arrivare in ospedale e la preoccupazione del momento causeranno un incidente che cambierà per sempre il destino di tutti. L'auto di Arif sarà travolta da un camion e le condizioni di Hatice e Sarp sembreranno sin da subito molto serie. Tutti saranno ricoverati in ospedale, ma Bahar se la caverà con poco e Arif avrà solo delle ferite non preoccupanti.

Sarp e Hatice, invece, finiranno in terapia intensiva e saranno giorni di forte preoccupazione. Sirin sarà fuori di sé dalla rabbia e non esiterà ad aggredire il barista, attribuendo a lui tutta la colpa dell'incidente. Enver, invece, avrà un malore in ospedale, quando saprà che sua moglie è in gravissime condizioni.

Gli ultimi istanti di vita di Hatice

La fine della seconda stagione de La forza di una donna avrà un sapore amaro. Bahar e la sua famiglia pregheranno affinché tutto vada per il meglio, ma non sarà così. Hatice sarà sottoposta ad un delicato intervento e finirà in terapia intensiva, accanto al letto di Sarp che riprenderà conoscenza ma sarà ancora molto debole. Enver tranquillizzerà Bahar sul fatto che la sua malattia non è tornata, ma questa sarà l'unica buona notizia.

I medici diranno che l'intervento di Hatice è riuscito perfettamente e poco dopo la donna chiederà di parlare con Enver, ignara che quella sarà la loro ultima volta insieme.

Poco dopo, infatti, Hatice avrà una crisi che non le lascerà scampo e tutto accadrà sotto gli occhi di Sarp. Quest'ultimo assisterà agli ultimi istanti di vita di Hatice e i medici faranno di tutto per rianimarla, ma sarà impossibile. La donna morirà e per Enver e Sirin niente sarà più come prima.

Hatice: una madre divisa tra le due figlie

Hatice è protagonista dalla prima stagione de La forza di una donna ed è stata lontana da Bahar per molti anni. Dopo la morte del suo primo marito, infatti, Hatice si è rifatta una famiglia con Enver e ha dato alla luce Sirin.

Per molto tempo Bahar ha dato a sua madre la colpa del suicidio di suo padre e per questo ha rotto con lei ogni rapporto.

Hatice ha ritrovato la sua prima figlia quando Bahar si è ammalata e aveva seriamente bisogno di aiuto. La presenza di Sirin, tuttavia, ha giocato a sfavore di questo ricongiungimento. Da sempre gelosa di sua sorella, infatti, la ragazza ha fatto di tutto per tenere Hatice lontana da Bahar e spesso ci è riuscita. Sirin ha gravi problemi psichiatrici e la paura che potesse togliersi la vita ha sempre condizionato Hatice.