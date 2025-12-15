Nelle puntate finali della seconda stagione de La forza di una donna, i telespettatori diranno addio a tre personaggi chiave della serie tv: Nazir, Suat e Hatice . I primi due verranno uccisi per mano di Azmi mentre la moglie di Enver perderà la vita a causa delle ferite riportate in un incidente stradale lasciando nella più cupa disperazione tutti i suoi cari.

Azmi spara a Suat e poi uccide anche Nezir

Amzi sarà protagonista delle ultime puntate della seconda stagione visto che sarà proprio lui ad uccidere inaspettatamente il suo capo Nezir . Tutto accadrà nel momento in cui Korkmaz darà ordine al suo sottoposto di eliminazione Suat, reo di aver sottratto con l'inganno tutte le ricchezze a Sarp sottraendo di fatto del denaro anche a Doruk e Nisan.

Nezir non la farà passare liscia a Suat e lo convichera alla villa per parlargli.

Il padre di Piril crederà erroneamente che Nezir sia pronto a sotterrare l'ascia di guerra ma si sbaglierà, visto che il malvivente ordinerà ad Amzi di ucciderlo. Ordine che il fratello di Munir eseguirà. Ciò che accadrà subito dopo sarà però del tutto imprevisto. Amzi si rifiuterà di eseguire un secondo ordine, ovvero quello di uccidere suo fratello Munir. Invece di sparare a Munir, Amzi rivolgerà la pistola contro Nezir e farà fuoco uccidendolo sul colpo.

Hatice perde la vita in un incidente stradale

Le morti di Suat e Nezir non saranno le uniche in questo finale di stagione, visto che anche Hatice perderà la vita a causa delle ferite riportate in un incidente stradale.

La donna si troverà in auto con Arif e Sarp quando la vettura verrà travolta da un tir. Le condizioni della donna saranno critiche e verranno recuperate in terapia intensiva. Enver riuscirà ad avere un ultimo incontro con la moglie, la quale gli chiederà di prendersi cura di Sirin. Subito dopo Hatice esalerà l'ultimo respiro lasciando tutti i suoi cari nella più totale disperazione. Enver, con il volto rigato dalle lacrime, cercherà di farsi forza ma non sarà facile per lui andare avanti senza la persona che per tanti anni è stata la sua ancora di salvezza.

Ottimi ascolti per La forza di una donna

La forza di una donna si conferma come una delle soap Tv più viste del palinsesto di Canale 5 con una media giornaliera di 2,1 milioni di telespettatori e uno share intorno al 24%.

Il segreto di questo successo è da ricercare nella trama coinvolgente: la forza della protagonista Bahar che, in condizioni particolarmente difficili, lotta per i suoi figli.

La dizi, il cui titolo originale è Kadin, ha avuto un grande successo anche in Turchia, dove è andata in onda sulla rete televisiva Fox dal 24 ottobre 2017 al 4 febbraio 2020.