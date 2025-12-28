Sarp, in coma, sognerà Bahar che lo lascia per sposare Arif alla fine della seconda stagione de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Sarp e Hatice lotteranno tra la vita e la morte dopo un grave incidente avuto con Bahar e Arif. Anche nell'incoscienza, il pensiero di Sarp andrà a sua moglie e la gelosia avrà il sopravvento, trasformando un sogno in un incubo.

Finale tragico per la seconda stagione de La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la seconda stagione si concluderà con una tragedia.

Dopo un malore di Bahar, Sarp, Arif e Hatice si metteranno in macchina con la donna per portarla in ospedale. Alla guida del veicolo ci sarà Arif e l'ansia del momento porterà ad una distrazione che sarà fatale. Un camion prenderà in pieno l'auto e tutti e quattro i protagonisti saranno ricoverati. Per Bahar e Arif la situazione non sarà molto grave, ma Hatice e Sarp finiranno in terapia intensiva e lotteranno tra la vita e la morte. La reazione di Sirin sarà furiosa e disperata: la ragazza sarà molto in pena per sua madre e attribuirà ad Arif la colpa di tutto. "Lo hai fatto per separare Sarp e Bahar" urlerà nel corridoio prima di lasciarsi andare tra le braccia di Enver. Arif sarà ancora scosso dall'accaduto e non riuscirà neanche a difendersi, anche perché si sentirà profondamente in colpa per l'incidente.

Nel frattempo, Sarp sarà sottoposto ad un delicato intervento e la gelosia nei confronti di Arif e Bahar continuerà a tormentarlo anche nell'incoscienza.

Il sogno si trasformerà in un incubo per Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp in coma farà un sogno che lo farà disperare. L'uomo sognerà di essere con Bahar vestita da sposa, in procinto di arrivare all'altare con lui. Sarp dichiarerà il suo amore a sua moglie e le assicurerà che da quel momento in poi il passato non sarà più un problema. Bahar sorriderà a Sarp, ma all'improvviso si allontanerà da lui per raggiungere Arif, vestito da sposo come loro. Entrambi si dirigeranno verso l'altare, mano nella mano, mentre Sarp urlerà inutilmente il nome di Bahar.

Enver e Hatice interverranno per tenerlo fermo ed impedirgli di correre verso sua moglie. Il sogno per Sarp si trasformerà in un incubo quando assisterà impotente alle nozze di Arif e Bahar con i bambini accanto a loro.

La gelosia e la possessività non stanno aiutando Sarp

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Sarp e Bahar non stanno attraversando un buon momento. Pur essendo tornati a casa sani e salvi, per i due non è previsto alcun ritorno insieme. Bahar, infatti, si rifiuta di essere ancora la moglie di Sarp: i suoi sentimenti sono cambiati dopo gli ultimi eventi che hanno travolto la sua famiglia. Seppur indirettamente, Bahar considera Sarp parte della causa per cui è morta la sua casa amica Yeliz e inoltre la donna non può sopportare l'idea che suo marito abbia sposato un'altra e creato una famiglia con lei. Sarp, invece, sta diventando quasi ossessivo nei confronti di Bahar e vuole tornare con lei a qualunque costo. La sua gelosia, però, non fa altro che peggiorare la situazione.