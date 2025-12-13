Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, mostrano Emre sconvolto dalla scoperta di essere il padre di Arda. Dopo il caos creato da Idil e le accuse a Ceyda, l’uomo farà mea culpa e si presenterà alla festa di Doruk con il bambino, sorprendendo profondamente la cantante.

Emre scopre di essere il padre biologico di Arda

Emre scoprirà di essere il padre biologico di Arda grazie a una rivelazione di Idil. L'uomo crederà di essere stato incastrato da Ceyda. Anche Feride, la madre di Emre, giungerà improvvisamente alla caffetteria per cacciare in malo modo Bahar (Özge Özpirinççi) e Hatice, arrivando a licenziarle senza ascoltare il parere del figlio.

La situazione allontanerà sempre di più Ceyda ed Emre, finché Sirin (Seray Kaya) non ci metterà lo zampino.

La figlia di Enver confiderà al proprietario della caffetteria che Arda ha probabilmente una forma di autismo. L'uomo correrà nel paese in cui è cresciuto suo figlio per parlare con la madre di Ceyda. Durante il confronto, Emre andrà incontro alla reticenza della nonna che non esiterà a sbattergli la porta in faccia quando scoprirà che lui è il padre naturale di Arda. Questo, però, sarà il preludio a una bella sorpresa.

Ceyda riabbraccia suo figlio

Durante la festa per la circoncisione di Doruk, qualcuno busserà alla porta di Enver e Hatice (Bennu Yildirimlar). Emre si presenterà con in braccio Arda per fare una sorpresa a Ceyda.

Quest'ultima abbraccerà con forza il bambino. Il ritratto di famiglia commuoverà tutti.

Arif ha scoperto di avere una sorellastra di nome Kismet

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Emre ha iniziato a interessarsi a Sirin, sviluppando una reciproca attrazione. Ceyda non ha nascosto il suo malcontento, dimostrando di essere molto gelosa.

Hatice, tramite una vicina, ha scoperto che Enver lavora presso un fruttivendolo e non in uno studio medico. Intanto, Arif e Yusuf hanno fatto la conoscenza di un difensore d'ufficio che si è rivelata essere una persona molto vicina a loro. Il barista ha scoperto che Kismet è la sua sorellastra, frutto di un tradimento di suo padre.

Allo stesso tempo, Arif si è agitato quando è stato trasferito in una nuova cella, dopo essere stato accusato ingiustamente della morte di Yeliz.

Nezir, invece, ha domandato a Sarp di scegliere il figlio da sacrificare. La scelta è ricaduta su Doruk con il quale il cattivo della serie tv ha iniziato a passare molto tempo.