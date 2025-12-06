L'avvocato Kismet sorprenderà Arif al primo colloquio nella puntata de La forza di una donna di giovedì 11 dicembre: "So che Sarp è vivo", dirà dimostrando di conoscere molto bene la situazione di Bahar.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif non vorrà saperne di parlare con la polizia, ma Kismet lo convincerà a fidarsi di lei se vuole uscire dal carcere e soprattutto proteggere la sua amata. L'uomo, in un primo momento rifiuterà l'aiuto di Kismet, ma poi capirà che non ha altra via d'uscita.

Arif e Yusuf in guai seri: l'arresto e il carcere

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif e Yusuf finiranno in carcere dopo la perquisizione della caffetteria.

I due uomini riceveranno un avvocato d'ufficio e sarà Arif a farne la sua conoscenza per primo. "Sono l'avvocato Kismet Avci", dirà la donna al suo assistito presentandosi e invitandolo a sedersi. Arif ascolterà le parole dell'avvocato che non saranno affatto incoraggianti: "La tua situazione non è semplice", spiegherà Kismet, "Sei accusato di un crimine molto grave e dimostrare la tua innocenza è difficile". La donna si riferirà soprattutto al fatto che Arif non si è mostrato per niente collaborativo e non ha mai risposto alle domande degli inquirenti. Kismet inviterà Arif ad essere sincero con lei, perché soltanto così potrà aiutarlo ma lui non sembrerà affatto disposto a raccontare tutto quello che è successo a Bahar.

L'uomo si limiterà a dire che non sa chi possa averlo incastrato nascondendo l'arma nella caffetteria per accusarlo dell'omicidio di Yeliz. "Non posso dire altro, sono seduto su una bomba", dirà Arif, "E potrei fare del male alle persone che amo".

Nuovo arrivo a La forza di una donna: Kismet difenderà Arif e Yusuf

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 11 dicembre, Arif avrà il primo colloquio con il nuovo avvocato e sarà molto sorpreso da lei. Kismet, infatti, dimostrerà di sapere molto della vicenda che ha gli abitanti del palazzo di Tarlabasi. "Stai proteggendo Bahar", dirà, "Non si è più vista dal giorno dell'omicidio". La donna proseguirà con una descrizione dettagliata della situazione, spiegando che Sarp, il marito di Bahar, non è morto e probabilmente l'ha rapita poco prima dell'omicidio.

Arif sarà sorpreso dalle parole di Kismet che ripeterà: "So che Sarp è vivo". L'uomo ipotizzerà che Kismet sia una nemica e si alzerà per andare via, ma lei lo convincerà a restare per proteggere Bahar.

Ceyda si era accorta di tutto, la gli uomini di Nezir sono stati più furbi

Nelle puntate precedenti, due uomini di Nezir si sono introdotti nella caffetteria di Arif e vi hanno nascosto l'arma con cui è stata uccida Yeliz. Nessuno si è accorto di niente perché hanno svolto il loro lavoro senza manomettere la serratura, ma Ceyda ha visto strani movimenti davanti al bar. La ragazza, infatti, era di ritorno dalla festa degli amici di Emre e ha visto i due uomini sospetti vicino alla caffetteria. Ceyda è andata subito ad avvertire Arif che è andato a controllare, ma tutto sembrava in ordine. Il giorno dopo, la polizia è andata a perquisire il bar e ha messo le manette ad Arif e a suo padre.