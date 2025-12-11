Idil scoprirà che Sirin ci ha provato con il marito di sua sorella nella puntata de La forza di una donna di martedì 16 dicembre: a darle questa informazione sarà Ceyda.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda avrà una discussione con Sirin e le ricorderà che perseguitava Sarp. Ad ascoltare tutto ci sarà Idil che appena potrà andrà a chiedere a Ceyda delle informazioni dicendo che le dispiace per Emre, In realtà la ragazza studierà un modo per vendicarsi di Sirin che si è presa gioco di lei.

Lite a La forza di una donna: Hatice smetterà di parlare con Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Hatice non potrà perdonare a Ceyda di aver offeso Sirin in presenza di Emre. La ex cantante le proverà tutte per riappacificarsi con Hatice, ma lei non vorrà saperne. Una sera, andando al lavoro, Ceyda vedrà il bar di Arif chiuso a causa dell'arresto e avrà un'idea brillante: Enver potrebbe occuparsi dell'attività in assenza del proprietario e lasciare il lavoro dal fruttivendolo. La ragazza, tuttavia, non riuscirà ad accennare la cosa ad Hatice perché lei la eviterà con decisione. Ceyda andrà a casa di Enver per parlare con lui, ma l'uomo non sarà ancora a casa. Nell'attesa, la ragazza si preparerà un caffè, infischiandosene della presenza di Sirin.

Appena Hatice rientrerà, sua figlia si lamenterà con lei per la visita indesiderata di Ceyda che ha osato andare in cucina come se fosse casa sua. "Non ha nessuna vergogna" dirà Sirin rivolgendosi a Ceyda che avrà una risposta che la farà tacere. "Sempre meno che provarci con il marito di tua sorella", dirà la bionda a Sirin che si accorgerà solo in quel momento della presenza di Idil. La cugina di Emre farà un sorriso di soddisfazione che non lascerà trasparire nulla di buono.

Sirin sfogherà la sua rabbia su un pacco di farina

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 16 dicembre, Sirin andrà in cucina a sfogare la rabbia per le parole dette da Ceyda. La ragazza prenderà un pacco di farina e lo lancerà per terra, imbrattandosi i capelli.

Sirin si renderà conto di essere completamente piena di farina e di nascosto riuscirà a raggiungere il bagno passando dal salotto. Qui, Idil si avvicinerà a Ceyda sperando di ottenere da lei informazioni da usare contro Sirin. "Davvero ci ha provato con il marito di Bahar?", chiederà. La ex cantante confermerà e Idil le dirà di essere molto dispiaciuta per Emre che sembra sempre più preso da lei. "Mio cugino non sa distinguere il bene dal male", dirà ancora la ragazza, decisa a vendicarsi di Sirin che l'ha presa in giro promettendole dei soldi che non le ha mai dato.

Idil vuole vendicarsi di Sirin per i soldi mai ricevuti

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sirin ha chiesto a Idil di recuperare il braccialetto che le aveva rubato per spartire il ricavato dalla sua vendita.

La ragazza ha accettato, anche perché il valore dell'oggetto era davvero notevole, ma alla fine Sirin si è beffata di lei. Idil e la coinquilina sono andate dal gioielliere e hanno recuperato il braccialetto. Quando tutto è sato rivenduto, però, Idil ha preteso di avere la sua parte ma Sirin gliel'ha negata. "Vai a denunciarmi alla polizia", dirà ridendo di lei, "Spiega che mi avevi rubato il braccialetto". Idil ha incassato il colpo, ma sta meditando vendetta.