Nezir farà arrivare un parco giochi per Doruk nella puntata de La forza di una donna di giovedì 18 dicembre: il bambino sarà al settimo cielo.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk inviterà Ali e Omer a giocare con lui e Nezir gli concederà anche questo. Azmi, invece, darà a Doruk il pallone che desiderava e il bambino abbraccerà anche lui, strappandogli un sorriso.

Doruk e Nezir: un rapporto speciale a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Doruk riuscirà a conquistare anche Nezir con la sua dolcezza. Il rapporto tra i due diventerà più profondo quando Korkmaz farà credere a Sarp che deve sacrificare uno dei suoi figli e a sorte sceglierà Doruk.

Per far credere al suo nemico che farà del male al bambino, Nezir porterà Doruk in giardino e gli chiederà di giocare con lui. Il bambino si sentirà onorato, anche perché Korkmaz gli affiderà un compito molto importante: aiutarlo a coltivare il giardino di rose che aveva dedicato al suo amato figlio, Mert. Dopo aver giocato in giardino, Doruk tornerà alla villa pieno di entusiasmo e nei giorni seguenti sarà sempre più affascinato dalla figura di Nezir, perché comprenderà che dietro i suoi modi burberi l'uomo nasconde un grande dolore. Doruk dirà che vuole il codino e i tatuaggi come Nezir e a questo proposito chiederà un elastico e si dipingerà le braccia come il suo nuovo amico. Korkmaz sarà commosso dalla dolcezza di Doruk e gli preparerà una sorpresa che lo lascerà a bocca aperta.

Una grande sorpresa per Doruk da parte di Nezir

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 18 dicembre, Doruk scenderà in giardino e troverà il parco giochi che Nezir ha fatto arrivare apposta per lui. Il bambino sarà al settimo cielo, ma non vorrà divertirsi da solo. Anche questa volta Doruk sarà accontentato e Nezir concederà a Alì e Omer di fare compagnia al loro fratellino. Le sorprese per Doruk non finiranno qui: poco dopo Azmi gli porterà il pallone che tanto desiderava. La gioia per Doruk sarà così grande che correrà ad abbracciare la guardia del corpo e riuscirà a strappare un grande sorriso anche a lui. Nisan, invece, resterà in un angolo e si rifiuterà di giocare perché vedrà in Nezir il nemico di suo padre.

Nel frattempo, Enver andrà a trovare Arif in carcere e apprenderà che Emre è il padre del figlio di Ceyda.

Il lato più crudele di Nezir: nessuna pietà per Sarp e Munir

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Nezir ha mostrato anche un lato spietato di sé. L'uomo, infatti, ha rinchiuso Sarp e Munir in un capanno, lasciandoli senza cibo e divertendosi ad osservarli dal suo pc attraverso una telecamera. Sarp ha tentato di farla finita e a pagare le conseguenze di questo gesto è stato Munir. Nezir, infatti, è entrato nel capanno e ha impedito a Sarp di togliersi la vita. Successivamente, Korkmaz ha punito Munir cospargendolo di miele e liberando delle api. Nezir ha voluto far pagare alla guardia del corpo il prezzo per non aver impedito a Sarp di farla finita.