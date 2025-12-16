Ceyda sarà furiosa con Hatice che ospiterà Sarp a casa sua nella puntata de La forza di una donna di martedì 23 dicembre: "Se accetti lui dimenticati di me".

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda non prenderà affatto bene la decisione di Bahar e Hatice di accogliere Sarp. La donna, infatti, reputerà Cesmeli il responsabile della morte di Yeliz e dell'arresto di Arif.

Tutti proveranno a tornare alla normalità a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir esaudirà il desiderio di Doruk e libererà tutti. Bahar, Sarp e i bambini torneranno a casa da Hatice e Enver e proveranno a riprendere in mano le loro vite.

Anche Arif riceverà una splendida notizia: potrà uscire dal carcere. Kismet andrà a prendere suo fratello e gli chiederà dove voglia andare: lui non avrà nessun dubbio a riguardo. "Portami da Bahar", dirà Arif emozionato e felice di poter riabbracciare la sua amata. Nel frattempo, Bahar riprenderà il suo lavoro al locale di Emre e confiderà a Ceyda che Sarp sta vivendo con lei a casa di Enver. La notizia non piacerà affatto alla ex cantante che reputerà Sarp il colpevole della morte di Yeliz e dell'arresto di Arif. Ceyda sarà molto dura con Bahar, ma non accuserà soltanto lei. Quando incontrerà Hatice in cucina, Ceyda sarà molto chiara: "Se accetti Sarp dimenticati di me". Tra le due donne ci sarà l'ennesima discussione: Hatice chiederà a Ceyda di non mortificare Bahar perché ha bisogno di tranquillità.

La ex cantante, però, non riuscirà proprio a mandare giù l'idea che Sarp la faccia franca e riprenda la sau vita come se nulla fosse successo.

Nezir rinuncerà alla sua guerra a Sarp e Suat

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 23 dicembre, Sarp si recherà a casa di Piril e Suat per capire le intenzioni di Nezir. A fare da tramite sarà Munir che tornerà con ottime notizie: Korkmaz non farà più la guerra a nessuno di loro. Sarp, quindi, sarà libero di riprendere in mano la sua vita, ma a patto che rinunci a tutti i privilegi economici ottenuti dalla falsa identità di Alp. "Nezir ha detto che l'inimicizia è finita", spiegherà Munir. Sarp chiederà il motivo di questa decisione e la guardia del corpo non saprò rispondergli.

Nessuno saprà che Nezir ha messo fine a tutto grazie alla tenerezza di Doruk che ha conquistato il suo cuore.

Bahar non vuole tornare con Sarp ed è stata subito chiara

Nelle puntate precedenti, Bahar ha accettato che Sarp restasse a casa dei suoi solo perché era notte fonda. Nezir, infatti, ha rilasciato i prigionieri quando ancora era buio e quindi non c'era tempo di cercare una sistemazione. Bahar è stata chiara con suo marito e gli ha detto che sarebbe stata una soluzione temporanea. Sarp ha accettato, ma i bambini erano convinti che avrebbero riavuto la loro famiglia. Quando Sarp ha spiegato a Nisan che presto sarebbe andato via, lei l'ha presa molto male e ha insinuato che suo padre andasse dall'altra famiglia.