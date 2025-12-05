Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in onda nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Arif chiederà a Kismet di aiutarlo a liberarsi di Sarp dopo aver scoperto che ha preso dimora nel suo palazzo. Qualche giorno dopo, il marito di Bahar verrà arrestato da due poliziotti davanti agli occhi sconvolti di Doruk e Nisan.

Arif chiede aiuto a Kismet per liberarsi di Sarp

I rapporti tra Sarp e Bahar diventeranno sempre più tesi quando lui prenderà alloggio in un appartamento al piano superiore di quello di Nisan e Doruk. Arif rimprovererà suo padre Yusuf di aver affittato la casa a Sarp.

Il barista chiederà a sua sorella Kismet se esiste un modo per cacciare il rivale dalla palazzina. La donna farà presente al fratello che Sarp ha firmato un contratto inoppugnabile.

Qualche giorno dopo, tutti i familiari si raduneranno per celebrare la circoncisione di Doruk. Bahar lascerà i bambini in compagnia del padre mentre organizzerà la festa all'interno dell'abitazione di Hatice ed Enver. Durante questi momenti, due poliziotti busseranno alla porta di Sarp, chiedendo di seguirli fino in questura.

Arif scopre che Kismet ha fatto arrestare Sarp

Nisan e Doruk rimarranno attoniti di fronte all'arresto del padre. I due potranno contare sull'aiuto di Arif, che li accompagnerà a casa di Enver e Hatice.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Kismet aveva chiamato la polizia nel tentativo di liberare suo fratello dalla presenza scomoda di Sarp. L'avvocatessa apprenderà che all'interno delle false tombe di Nisan, Doruk e Bahar vi era nascosta Julide. Arif perderà la ragione quando scoprirà che la sorella è dietro all'arresto dell'uomo e per questo le chiederà di fare del suo meglio per riportarlo a casa in tempo per la circoncisione di Doruk.

Hatice ha trovato un braccialetto regalato da Suat alla figlia

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda su Canale 5, Bahar ha fatto di tutto per andare via dalla casa di montagna dove ormai vive come se fosse una prigione.

Sarp ha confessato alla moglie di non avere un piano dalla difficile situazione in cui si trovano. Bahar ha implorato Suat di portare via anche lei insieme a Nisan e Doruk ma lui è apparso irremovibile. Nezir non è rimasto a guardare, spingendo Azmi a intensificare le ricerche per scoprire dove si trova la famiglia di Sarp.

Hatice, invece, ha trovato un braccialetto regalato alla figlia da Suat. La donna ha chiesto una spiegazione a Sirin. Ceyda, intanto, è andata a una festa privata insieme ad Emre dove ha provato disagio in mezzo agli ospiti.

Infine due banditi hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale di Arif.