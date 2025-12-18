Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Sirin Sarikadi otterrà ospitalità da Emre, facendogli credere di essere stata abusata da Sarp. La bugia verrà presto scoperta dal barista, che non esiterà a lasciarla.

Sirin cacciata di casa da Enver e Hatice

Enver e Hatice inviteranno Sirin a lasciare la loro abitazione, delusi dal comportamento assunto durante la festa di circoncisione del piccolo Doruk. La ragazza non avrà un posto dove stare, perché anche Suat rifiuterà di accoglierla a causa di una promessa fatta a Piril.

Sirin, a questo punto, raggiungerà il quartiere di Tarlabasi, ma sia Sarp che Bahar la cacceranno via davanti a Nisan e Doruk. La ragazza telefonerà a Emre per chiedergli ospitalità e lui accetterà, in quanto innamorato di lei. Il proprietario della caffetteria chiederà a Sirin per quale motivo sia stata cacciata di casa dai suoi genitori. La ragazza altererà la realtà, aggiungendo di essere stata abusata per tanti anni da Sarp.

Emre scopre che Sarikadi ha mentito sugli abusi subiti

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Emre chiederà a Sirin di accompagnarlo a portare il piccolo Arda dalla nonna Gulten. Ceyda cercherà di opporsi alle intenzioni del padre di suo figlio, facendogli presente che non deve fidarsi di Sarikadi.

Bahar, a questo punto, chiederà a Piril di spedire a Emre le foto compromettenti della sua sorellastra insieme a Sarp, in modo da smentire la bugia legata agli abusi subiti. Il proprietario della caffetteria capirà di essere stato ingannato e per questo obbligherà Sirin a far ritorno a Istanbul con un taxi. Sarikadi perderà sempre più il lume della ragione, ormai rimasta sola.

Azmi ha rifiutato di eliminare suo fratello Munir

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Nezir ha fatto una strana proposta a Bahar e Piril: se una di loro avesse accettato di diventare sua moglie, avrebbe reso libero Sarp. Nezir ha poi messo alla prova qualcun altro, ordinando ad Azmi di far fuori suo fratello Munir.

L'uomo ha rifiutato di eseguire l'ordine di Nezir, consapevole delle terribili conseguenze.

Sirin, invece, ha confidato a Emre di essere stata vittima di Sarp. La giovane ha raccontato al barista che quando era solo una ragazzina fu molestata dal cognato, ma ha preferito tacere per il bene di Bahar e dei piccoli Nisan e Doruk. Sirin si è avvicinata sempre di più a Emre, credendo di averla fatta franca.

Infine, Enver ha preso in gestione il bar di Arif, in attesa del suo rilascio dalla galera dov'è stato rinchiuso con suo padre per la morte di Yeliz.