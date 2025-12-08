Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda da lunedì 15 a sabato 20 dicembre su Canale 5, rivelano che Enver prenderà in gestione il bar di Arif, arrestato in relazione alla morte di Yeliz. Bahar Cesmeli, Sarp e i bambini, invece, verranno liberati da Nezir.

Enver prende in gestione il bar di Arif

Suat verrà sequestrato insieme a Sarp e Munir nella grande tenuta di Nezir. L'uomo inizierà a temere per l'incolumità di Piril e dei suoi nipoti.

Enver, invece, deciderà di lasciare il lavoro come fruttivendolo da Hasan per non far preoccupare sua moglie Hatice.

Una volta a casa, accetterà di occuparsi del bar di Arif su richiesta di Ceyda. Il barista è in carcere, accusato ingiustamente di aver posto fine alla vita di Yeliz. In questa circostanza, Arif riuscirà a incontrare Kismet ed Enver, al quale rivelerà un segreto.

Bahar, Sarp e i bambini liberati da Nezir

Nezir chiederà a Bahar e Piril di incontrarlo nel salone della sua tenuta. Il cattivo informerà le due donne che libererà Sarp se una delle due diventerà sua moglie. Allo stesso tempo, Bahar e Piril insieme ai rispettivi figli continueranno a vivere nella loro prigione dorata.

Successivamente Sirin accetterà di passare una serata insieme a Emre. In questa circostanza, gli rivelerà di essere stata molestata da Sarp in passato.

Le forze dell'ordine, invece, faranno un blitz all'interno della tenuta di Nezir, dove non riusciranno a trovare Bahar, Sarp e i bambini, che verranno inaspettatamente liberati da Nezir. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che la piccola famiglia ha raggiunto casa di Hatice. Sarp sarà deciso ad andarsene dalla dimora, ma le insistenze dei bambini lo costringeranno a rivedere i suoi piani.

Suat ha portato Piril e i nipoti via dal rifugio

Nelle ultime puntate de La forza di una donna, andate in onda a inizio dicembre su Canale 5, Leyla ha detto a Suat che sua figlia Piril ha tentato di togliersi la vita dopo aver sentito Sarp ammettere apertamente di non averla mai amata. L’uomo è giunto al rifugio insieme a Munir con l’intenzione di portare via la figlia e i nipotini per trasferirli in un hotel più sicuro.

Bahar ha cercato di convincere Suat a portare via anche lei insieme ai piccoli Nisan e Doruk, ma ha ricevuto un secco e sonoro rifiuto. Allo stesso tempo, Sarp ha provato a convincere la seconda moglie a restare, ma lei con il cuore a pezzi ha ammesso che non può stare al fianco di un uomo che non l'ama. Infine Nezir è apparso perentorio, pretendendo che Azmi trovasse quanto prima il rifugio dove si nasconde Sarp. Il tirapiedi ha assicurato la riuscita del piano al suo capo.