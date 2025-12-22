Le nuove puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì 29 dicembre a sabato 3 gennaio, porteranno al centro della scena i delicati equilibri familiari tra Bahar, Sarp e i loro figli. Le anticipazioni degli episodi rivelano che, mentre Nisan e Doruk vivranno con entusiasmo il ritorno del padre nelle loro vite, le tensioni tra i due ex coniugi emergeranno con maggiore chiarezza, soprattutto in vista delle decisioni che riguarderanno il futuro della famiglia. Sarp terrà nascosto a Bahar e ad Arif il suo piano per avvicinarsi ai bambini: intende infatti prendere in affitto un appartamento situato proprio sopra quello dell’ex consorte.

Sarp vuole restare vicino ai suoi figli

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Sarp tenterà di mantenere un ruolo stabile nella quotidianità di Nisan e Doruk, nonostante la separazione da Bahar. Durante la festa di compleanno dei gemelli Ali e Omer, l’uomo proverà a impossessarsi del cellulare di Bahar per evitare che lei veda le foto inviate da Piril, segno di un clima ancora teso tra i due. Successivamente, Sarp rassicurerà i bambini, tristi all’idea che non vivrà più con loro, promettendo di far loro visita ogni giorno. Per restare vicino ai figli, chiederà aiuto a Munir per trovare una nuova abitazione e deciderà di prendere in affitto l’appartamento situato proprio sopra quello di Bahar, senza informare né lei né Arif.

Bahar affronterà la necessità di parlare ai bambini

Parallelamente, Bahar riterrà necessario affrontare con Nisan e Doruk il tema della separazione, convinta che sia importante prepararli alla nuova organizzazione familiare e alla vita in due case diverse. Sarp, invece, non condividerà questa scelta, ritenendola dannosa soprattutto per i più piccoli. La distanza di vedute tra i due ex coniugi continuerà così a emergere, delineando un percorso emotivo complesso che influenzerà le dinamiche familiari nelle puntate successive.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar e i suoi figli sono stati liberati

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna trasmesse su Canale 5, Bahar, Nisan e Doruk sono stati finalmente liberati da Nezir.

La stessa sorte è toccata a Sarp che, insieme ai suoi cari, si è trasferito a casa di Hatice ed Enver. Intanto, Sirin non ha affatto gradito l’arrivo della sorellastra nel suo appartamento, mentre ha continuato ad avvicinarsi a Emre. Quest’ultimo, però, non ha ancora scoperto che il figlio di Ceyda, Arda, è in realtà il suo bambino, nato quando i due erano molto giovani e innamorati. Spazio anche alle vicende di Arif, che ha confessato a Enver che Arda è il figlio di Emre. La confidenza è stata poi riferita dal sarto a sua moglie, ma è stata intercettata da Idil, che ha così scoperto che suo cugino ha un figlio.