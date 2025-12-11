Nei prossimi episodi della soap turca La forza di una donna in programmazione tra qualche settimana, la festa di circoncisione del piccolo Doruk (Ali Semi Sefil) verrà rovinata dalla zia Sirin (Seray Kaya). In particolare, Bahar (Özge Özpirinççi) vedrà il marito Sarp (Caner Cindoruk) e la sorellastra Sirin insieme in atteggiamenti intimi in alcune fotografie, e si convincerà che i due abbiano avuto veramente una tresca clandestina in passato.

Sarp viene arrestato, Sirin chiede a Piril di mandarle delle fotografie

Il giorno della festa di circoncisione del figlio Doruk, Sarp verrà arrestato dalla polizia, a causa del ritrovamento del cadavere della madre Jülide (Şebnem Köstem), nascosto dagli scagnozzi di Suat (Gazanfer Ündüz) nelle false tombe di Bahar e dei loro figli.

Appena scoprirà del coinvolgimento della sorella Kismet (Tuğçe Altuğ) con la faccenda, Arif (Feyyaz Duman) le chiederà di far scagionare il suo rivale in preda alla furia.

Durante l’evento organizzato per Doruk, che si svolgerà a casa dei nonni Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yildirimlar), Sirin provocherà Piril (Ahu Yağtu) chiedendole di mandarle le fotografie compromettenti scattate mesi fa con Sarp, sotto lo sguardo di Bahar, la quale esigerà subito delle spiegazioni.

Bahar rimane ancora una volta delusa dal padre dei suoi figli

Appena Bahar si insospettirà a causa del silenzio di Piril e Sirin, Enver le rivelerà che Sarp è stato ricattato da Sirin quando lei lottava tra la vita e la morte in ospedale.

Dopo aver appreso che la sua sorellastra ha accettato di salvarle la vita soltanto dopo aver ricattato suo marito, Bahar costringerà Piril a mostrarle gli scatti incriminati in questione.

Ancora una volta, Bahar rimarrà profondamente delusa dal comportamento del marito Sarp, visto che continuerà a credere che l’abbia tradita davvero con Sirin, anche se Enver e Piril le assicureranno che le foto sono assolutamente false.

Riepilogo sul ricatto di Sirin al cognato Sarp

Nelle puntate andate in onda su Canale 5 nei mesi scorsi, a seguito del ricovero della prima moglie Bahar in ospedale a causa della malattia al sangue, Sarp ha convinto Sirin a donare il midollo osseo alla sorellastra. In cambio, Sirin ha costretto il cognato ad avere un incontro intimo con lei e ha ripreso tutto con il proprio cellulare.

In seguito, Sirin ha mandato a Sarp le foto compromettenti per ricattarlo, ma sono finite nelle mani di Piril. Messo alle strette, Sarp ha trovato il coraggio di rivelare a Piril che Sirin possedeva degli scatti compromettenti di loro due a letto insieme, senza sapere che in realtà’ le aveva già viste a sua insaputa.