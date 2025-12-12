Le trame delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, rivelano che Nezir si presenterà alla festa di circoncisione di Doruk. La sua presenza scatenerà la furia di Ceyda, che lo accuserà di essere responsabile della morte di Yeliz.

Bahar scopre che Sirin ha scattato delle foto compromettenti con Sarp

Sarp verrà arrestato dalla polizia con l'accusa di aver occultato il corpo di sua madre Julide nelle false tombe intestate a Bahar, Nisan e Doruk. Tuttavia, dietro al fermo dell’uomo si cela l’intervento di Kismet, decisa a spianare la strada al riavvicinamento tra Arif e Bahar.

L'atmosfera della festa di circoncisione di Doruk verrà rovinata anche da alcune parole di troppo da parte di Sirin. Bahar scoprirà che la sorellastra aveva scattato alcune foto compromettenti con Sarp poco prima che lei si sottoponesse al trapianto di midollo osseo. Bahar insisterà per vedere le immagini, ipotizzando che suo marito abbia davvero avuto una relazione con Sirin.

Ceyda punta il dito contro Nezir Korkmaz per la morte di Yeliz

Nezir busserà alla porta di Enver e Hatice per prendere parte alla festa di circoncisione di Doruk. Bahar si scaglierà contro Sirin appena capirà che è coinvolta nell’invito di Nezir. Ceyda, invece, avrà una reazione sopra le righe contro Nezir, accusandolo di aver posto fine alla vita di Yeliz.

Intanto Doruk scapperà poco prima della circoncisione, ma sarà Nezir Korkmaz a riportare il bambino da Bahar, mentre i festeggiamenti proseguiranno con l’arrivo di Sarp. Nezir chiederà a quest'ultimo come mai abbia fatto una festa così modesta, visto l'ingente patrimonio che possiede. Nezir sarà all'oscuro che Sarp ha perso tutto a causa di una trappola organizzata da Suat.

Yusuf e Arif hanno conosciuto Kismet

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sirin e Hatice hanno avuto un confronto in merito al nuovo lavoro di Ender. In questa circostanza, la ragazza ha fatto capire alla madre di aver sempre saputo che suo padre non lavorava in uno studio medico, ma da un fruttivendolo.

Yusuf e Arif, invece, sono stati arrestati con l'accusa di aver posto fine alla vita di Yeliz. Una volta in carcere, padre e figlio Kara hanno conosciuto Kismet, la loro avvocata che si è rivelata una persona molto vicina a loro. La donna, in realtà, è la sorellastra di Arif, in quanto frutto di una relazione extraconiugale di Yusuf. Quest'ultimo ha cercato di capire cosa spingesse Kismet a impegnarsi così tanto per farlo tornare in libertà.

Infine, Nezir ha preso in ostaggio Suat dopo aver rinchiuso Munir e Sarp nella sua tenuta.