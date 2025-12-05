Le anticipazioni turche de La Forza di una donna annunciano un nuovo dramma destinato a sconvolgere la vita di uno dei protagonisti. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Sarp verrà arrestato davanti a Nisan e Doruk, che resteranno sconvolti nel vedere i poliziotti portare via il loro padre. Nel frattempo, emergeranno nuovi dettagli sulla vicenda: Sarp non finirà in prigione a causa dei suoi precedenti con il figlio di Nezir, bensì per il ritrovamento del corpo di sua madre Julide.

Sarp è ricercato dalla polizia

Sarp si trasferirà a Tarlabasi, il quartiere dove Bahar vive insieme a Nisan e Doruk.

L’appartamento trovato dall’uomo non sarà uno qualsiasi, bensì proprio quello situato sopra a quello della sua prima moglie. Arif sarà furioso con suo padre Yusuf per aver affittato l’abitazione al suo rivale in amore. Questo fatto, oltre a generare malcontento in Arif, provocherà grande rabbia anche in Bahar, che non vorrà avere il suo ex come vicino di casa. Mentre Arif chiederà senza successo alla sorella Kismet di individuare qualche cavillo legale per riuscire a mandare via l’inquilino, si verificherà un colpo di scena inaspettato: gli agenti di polizia arriveranno nel quartiere alla ricerca di Sarp.

Sarp arrestato di fronte ai suoi figli

Nel frattempo, ci sarà grande fermento per organizzare la festa di circoncisione di Doruk.

I preparativi si terranno a casa di Hatice ed Enver, perciò Bahar preferirà lasciare i figli con il padre. Intanto, due poliziotti si presenteranno a casa di Sarp e lo ammanetteranno di fronte a Nisan e Doruk, che rimarranno sconvolti da quanto accaduto. Intanto, Arif prenderà i bambini e li porterà a casa di Hatice ed Enver. Sarp finirà in prigione non per il delitto del figlio di Nezir, ma per sua madre. Kismet scoprirà infatti che all'interno delle false tombe di Bahar e dei suoi due figli è stato nascosto il corpo di Julide e avvertirà le forze dell'ordine. Pertanto, la polizia vorrà fare luce su quanto accaduto alla donna e per questo Sarp finirà in carcere. Il piano ordito da Kismet contro Cesmeli è solo un modo per sbarazzarsi dell'uomo e permettere a suo fratello di avere campo libero con Bahar.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sirin ha scoperto che Enver non lavora dal medico

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Sirin è andata a cercare suo padre nello studio medico presso il quale lui le aveva detto di lavorare. Tuttavia, una volta giunta dal dottore, ha scoperto che Enver non lavora lì. Sconvolta per la menzogna che suo padre aveva raccontato a lei e a Hatice, Sirin ha fatto finta di nulla con sua madre, ma ha affrontato la questione con Enver, mantenendo il segreto sulla vicenda. Parallelamente, Bahar ha continuato a vivere con Sarp e Piril insieme ai rispettivi figli, ma ha tentato invano di fuggire, chiedendo l’aiuto di Arif.