Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Emre apparirà molto provato dopo aver scoperto di essere il padre del piccolo Arda. L'uomo informerà Bahar Cesmeli di non aver intenzione di occuparsi del bambino e che farà come se non avesse mai scoperto della sua esistenza.

Emre confida a Bahar di non volersi occupare di Arda

Emre scoprirà di essere il padre di Arda, il bambino di Ceyda. L'uomo deciderà di affrontare a muso duro la cantante, accusandola di essersi avvicinata a lui soltanto per ingannarlo e formare una famiglia.

La ragazza si sentirà offesa dalle insinuazioni da parte del ristorante e per questo lascerà il lavoro in caffetteria. Emre accetterà la decisione di Ceyda, che qualche giorno dopo vorrà avere un confronto chiarificatore con lui. La donna vorrà rimanere amica col padre del figlio ma lui dirà di no. Emre non se la sentirà di assumersi le responsabilità di Arda e per questo chiarirà a Bahar che intende comportarsi come se non avesse mai saputo della sua esistenza. La protagonista non dirà a Ceyda le intenzioni di Emre. Allo stesso tempo, la cantante troverà impiego in alcuni locali notturni, facendo peggiorare la situazione.

Faride prende Bahar e Hatice a brutte parole in caffetteria

Feride avvisata da Idil farà il suo arrivo in caffetteria dove dirà di essere la mamma di Emre.

La donna accuserà Bahar e Hatice di aver cospirato alle spalle del figlio per incastrarlo in una relazione con Ceyda. Il litigio in piena regola destabilizzerà madre e figlia Cesmeli che abbandoneranno la caffetteria dopo un breve confronto con Faride.

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio dicembre su Canale 5, Bahar e Sarp hanno avuto un chiarimento che è stato spiato da Piril. Quest'ultima ha scoperto che suo marito la considera solo come un'amica poiché ama ancora la prima moglie. Bahar, invece, è stata molto netta con Sarp, rivelandogli di non voler tornare insieme a lui. Piril ha fatto una scena in preda ad una crisi di gelosia per poi decidere di tentare il suicidio, ingerendo una massicce quantità di medicinali ma la protagonista è riuscita a salvarla appena in tempo.

Allo stesso tempo, Sarp ha portato i bambini a trovare i fratellastri per farli prendere confidenza tra di loro.

Intanto Hatice ha iniziato a lavorare a tempo pieno al bar di Emre mentre Nezir ha chiesto aiuto ad Azmi per eliminare Munir. Infine Ceyda ha raccontato ad Hatice che la moglie di Emre è morta per la stessa malattia di Bahar. La madre di Sirin è stata raggiunta dal proprietario della caffetteria che ha portato le valigie di Idil.