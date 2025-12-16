Nei nuovi episodi della soap turca La forza di una donna, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) non avrà un posto dove stare, dopo aver litigato duramente con i genitori Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yildirimlar).

Piril (Ahu Yağtu) intanto deciderà di lasciare la Turchia, per dimenticare Sarp (Caner Cindoruk) una volta per tutte.

Sirin rovina la festa di circoncisione di Doruk, Ceyda accusa Nezir della morte dell’amica Yeliz

Bahar con l'aiuto dei suoi familiari organizzerà la festa di circoncisione del piccolo Doruk. Ma Sirin farà di tutto per rovinare l’evento, visto che farà credere a Nezir di aver ricevuto l’invito da Bahar e Sarp.

La giovane scatenerà la durissima reazione di Ceyda, la quale accuserà Nezir della morte dell’amica Yeliz.

Intanto Ceyda brucerà Sirin con una torta appena sfornata, quando capirà che è stata lei a invitare Nezir.

Hatice schiaffeggia Sirin, Suat mantiene una promessa fatta alla figlia Piril

Sempre durante i festeggiamenti, Sirin provocherà anche Sarp, facendogli vedere il cavallino a dondolo che Arif regalerà a Doruk. In preda alla furia, Sarp finirà per rompere il gioco, in presenza di Hatice e Enver. Il giorno seguente, quest’ultimo dirà alla moglie di voler far internare la figlia Sirin in una struttura adeguata. Dopo aver ascoltato la conversazione dei suoi genitori, la giovane preparerà le valigie.

A quel punto, Hatice cercherà di fermare Sirin, poi finirà per schiaffeggiarla e per sbatterla fuori di casa visto che la ragazza arriverà a offendere il padre Enver.

Ancora una volta, Sirin chiederà a Suat di ospitarla a casa sua, ricevendo però un netto rifiuto. In particolare, quest’ultimo rispetterà una promessa fatta alla figlia Piril, la quale sarà in procinto di andare a vivere a Londra per lasciarsi alle spalle il matrimonio con Sarp. Dopo essere stata cacciata anche da Suat, Sirin si recherà nel quartiere di Tarlabaşı in cui vivono Sarp e Bahar.

Riepilogo sul matrimonio di Piril e Sarp

Negli episodi precedenti, dopo aver avuto un incidente sul traghetto a causa della cognata Sirin, Sarp ha creduto che la moglie Bahar e i loro figli Nisan e Doruk fossero deceduti.

Successivamente l’uomo si è risposato con Piril con cui si è costruito una nuova famiglia, per essere diventato padre dei gemelli Ali e Ömer. In seguito, Sarp è venuto a sapere che Bahar e i suoi bambini non erano affatto morti, come aveva sempre creduto, comprendendo così di essere stato ingannato.

Proprio negli stessi momenti Bahar si trovava in ospedale a causa dell’anemia aplastica e con il bisogno di un trapianto di midollo osseo urgente.