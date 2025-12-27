La forza di una donna è la serie rivelazione dell'ultima stagione televisiva di Canale 5 in grado di registrare ascolti in costante crescita.

E, alla luce del gran successo che ha ottenuto nel corso degli ultimi mesi anche con la messa in onda di episodi di brevissima durata, Mediaset ha scelto di raddoppiarne la durata nel daytime feriale della rete ammiraglia, mantenendola in onda anche al sabato pomeriggio.

Con questa mossa è stata data una accelerata importante al gran finale di sempre della soap che chiuderà i battenti nel 2026 ma in prime time.

Quando finisce La forza di una donna su Canale5

Tra i titoli lanciati da Mediaset nel corso dell'ultima stagione estiva spicca La forza di una donna che, nel giro di qualche settimana, ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori italiani, registrando ascolti sempre più alti.

La soap è diventata il prodotto rivelazione dell'estate, tanto che Mediaset ha scelto di trasmetterla nello slot orario delle 17:15 contro Estate in diretta, riuscendo a ottenere ascolti eccezionali, con punte del 21% di share contro il 16-17% registrato dallo storico talk show del pomeriggio estivo di Rai 1.

E, alla luce dello straordinario successo ottenuto, Mediaset ha scelto di riconfermare la soap anche nella stagione autunnale di Canale 5, trasmettendola al termine di Uomini e donne.

Il gran finale de La forza di una donna sbarca in prime time

Da qualche settimana poi, per alzare gli ascolti del preserale di Canale 5, si è scelto di puntare sulla messa in onda de La forza di una donna anche nella seconda parte del pomeriggio, trasmettendo un secondo episodio alle 18:10, per dare fastidio all'appuntamento con Vita in diretta di Alberto Matano.

Una strategia vincente per i vertici del Biscione anche se, in questo modo, si è data un'ampia accelerata verso il gran finale di sempre della soap.

Al momento, infatti, la messa in onda della soap opera incentrata sulle vicende di Bahar e Sirin risulta confermata in palinsesto fino al prossimo marzo 2026, quando andrà in onda il gran finale di sempre.

Questa volta, però, per l'ultima puntata Mediaset avrebbe scelto di puntare sulla messa in onda in prime time della serie turca, così da poter raggiungere una platea ancora più ampia di spettatori.

Ascolti in costante crescita per la soap turca

Il verdetto Auditel della soap continua a essere positivo soprattutto per il secondo episodio giornaliero che ormai si è assestato sulla soglia di 1,8 milioni di spettatori fissi.

Con uno share compreso tra il 15 e il 16%, La forza di una donna ha permesso alla rete ammiraglia del Biscione di recuperare punti percentuali in quello slot orario, migliorando i dati precedenti di Dentro la notizia.