Kismet racconterà la storia dolorosa di sua madre ad Arif nella puntata de La forza di una donna di sabato 13 dicembre: "Con il tuo sorriso hai salvato la vita a mia madre", dirà la donna a suo fratello che non riuscirà bene a capire le sue parole.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif confiderà a Kismet di ricordare il giorno in cui sua madre ha bussato a casa sua con un bambino in braccio. L'uomo spiegherà che sua madre ha cacciato la donna in malo modo, ma lui l'ha rincorsa e ha donato la sua macchinina al suo fratellino perché pensava che fosse maschio.

Kismet prenderà il gioco dalla sua borsa, dimostrando di averlo conservato per tutti quegli anni e darà la macchinina a suo fratello.

Nuovi legami a La forza di una donna: Arif si ricorderà di Kismet in fasce

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif in carcere incontrerà la signora Kismet che sarà il suo avvocato. L'uomo sarà molto diffidente nei confronti del legale, ma poi Kismet riuscirà a guadagnarsi la sua fiducia. Innanzi tutto, l'avvocato spiegherà a Arif che sa che Sarp è vivo e che lui sta agendo per proteggere Bahar. Successivamente, Kismet rivelerà ad Arif che lei è sua sorella, la figlia che Yusuf non ha mai voluto riconoscere. La donna chiederà a suo fratello di non dire niente a suo padre e Arif rispetterà il suo volere.

Durante gli incontri, i due fratelli si conosceranno meglio e Arif racconterà a Kismet che sapeva che Yusuf aveva un figlio ma pensava che fosse maschio. Il proprietario della caffetteria ricorderà un giorno in cui la madre di Kismet si era presentata a casa sua con un neonato in braccio. Arif racconterà quella giornata in cui sua madre cacciò la rivale in amore e lui la rincorse perché aveva sentito che in braccio aveva suo fratello. Kismet riconoscerà nelle parole di Arif il racconto della sua cara mamma e lo condividerà con lui.

Arif e Kismet: l'amore di due fratelli divisi

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 13 dicembre, Kismet dirà ad Arif che sua madre le ha sempre parlato di lui.

"Con il tuo sorriso hai salvato la vita di mia madre", dirà l'avvocato, "Quel giorno stava per togliersi la vita, ma sei arrivato tu". Attraverso dei flashback si vedrà Arif bambino, incuriosito dalla donna che aveva fatto visita a sua madre. "Le hai donato una macchinina per me", dirà Kismet, "E mia madre mi ha detto che con il tuo sorriso le hai salvato la vita quel giorno". Arif ricorderà perfettamente quei momenti e sarà stupito quando Kismet prenderà dalla borsa la macchinina che suo fratello da bambino ha donato a sua madre. L'avvocato prenderà l'oggetto e lo restituirà ad Arif come portafortuna. Una volta tornato in cella, Arif continuerà a pensare a quella sorella ritrovata, mentre Yusuf si domanderà come mai Kismet tenga tanto al loro caso.

L'arresto di Arif e Yusuf, in carcere ingiustamente

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Arif e Yusuf sono finiti in carcere per l'omicidio di Yeliz. Dopo una perquisizione alla caffetteria, la polizia ha trovato la pistola con cui è stata uccisa la donna e ha arrestato il proprietario del locale e suo padre. Arif è stato interrogato a lungo dagli agenti, ma pur essendo innocente non ha potuto raccontare nulla della sera dell'omicidio. L'uomo, infatti, ha ricordato che Bahar gli aveva chiesto di non andare alla polizia per non mettere in pericolo la sua vita e quella dei bambini.