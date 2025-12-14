Idil origlierà una conversazione tra Enver e Hatice e scoprirà che Ceyda ha avuto un figlio da Emre nella puntata de La forza di una donna di giovedì 18 dicembre.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver dirà a sua moglie che non appoggia la storia di Sirin e Emre. Quando la donna gli chiederà il motivo del suo disappunto, Enver le dirà quello che ha saputo da Arif. I due coniugi non si accorgeranno che Idil sta origliando tutto.

Svolta a La forza di una donna: Enver apprenderà che Bahar non è più allo chalet

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif chiederà un colloquio in carcere con Enver e Kismet lo aiuterà in questo.

Il marito di Hatice andrà all'appuntamento e assicurerà al detenuto che il suo bar è in buone mani e non deve preoccuparsi. Arif non avrà una buona notizia per Enver: "Kismet è andata allo chalet e Bahar e i bambini non sono più lì". L'uomo assicurerà al suo amico che l'avvocato farà tutto il possibile per capire cosa sia successo alla sua famiglia. Il discorso si sposterà su Sirin ed Enver confiderà ad Arif che sua figlia sta frequentando Emre. Il proprietario del bar sarà molto agitato e stupito dalla notizia ed Enver si chiederà il perché di tanto coinvolgimento. A quel punto Arif darà al suo amico un'informazione che non si aspettava affatto: "Emre è il padre del figlio di Ceyda". Il padre di Sirin sarà sconvolto e quando tornerà a casa ne parlerà con sua moglie.

Enver dirà a Hatice che ha incontrato Arif e condividerà con lei la preoccupazione per Bahar. Successivamente, l'uomo parlerà a sua moglie di Sirin e della relazione con Emre.

Le perplessità di Enver e la determinazione di Hatice

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 18 dicembre, Enver ripeterà ad Hatice la sua disapprovazione della storia tra Emre e Sirin. "Non hanno niente in comune", dirà l'uomo, "Non farti illusione". Hatice chiederà a suo marito quale sia la reale motivazione che lo spinge a contrastare la felicità di sua figlia. Enver, a quel punto, le dirà quello che ha saputo: "Emre è il padre di Arda", dirà tutto d'un fiato, sconvolgendo Hatice. Ad origliare la conversazione sarà Idil, ma i due coniugi non si accorgeranno di nulla e continueranno a discutere.

Hatice chiederà a suo marito di non interferire nella vita di Sirin, nonostante tutto. "Emre non sa nulla e Ceyda non ne ha parlato neanche con me", dirà, ”non ostacoliamo il corso del destino”. Idil, però, non sembrerà affatto intenzionata a custodire questo segreto a lungo.

Il grande amore con Emre nei ricordi di Ceyda

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Ceyda ha confidato a Bahar e Arif che il padre di suo figlio è Emre. La donna ha spiegato alla sua migliore amica che tra lei e il suo datore di lavoro c'è stata una bellissima storia d'amore in gioventù. Ceyda ha raccontato che quella è stata l'unica volta in cui si è sentita davvero amata, ma quando Emre è partito le loro strade si sono separate.

La donna ha detto a Bahar che ha scoperto di essere incinta quando Emre non era più in città e non ha voluto dirgli niente. "Non volevo rovinare il bel ricordo di noi", ha spiegato Ceyda, chiedendo a Bahar di custodire il suo segreto.