Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in onda nel 2026 su Canale 5 raccontano che Sarp Cesmeli distruggerà il cavallino a dondolo che Arif Kara ha regalato a Doruk per la sua festa di circoncisione. Il barista scoprirà cosa ha fatto l'uomo, dando vita ad una rissa che sarà fermata solo dall'intervento di Ceyda e Bahar.

Sarp distrugge il cavallino a dondolo regalato a Doruk da Arif

Arif donerà un cavallino a dondolo a Doruk in occasione della festa di circoncisione. Sarp abbandonerà tutte le divergenze sorte con il rivale, consapevole di essere uscito dal carcere grazie al suo intervento.

Ma Arif non farà sconti a Sarp, rinnovandogli il suo astio.

Sirin approfitterà di questa situazione carica di tensione per un suo diabolico piano. La donna mostrerà a Sarp il cavallino a dondolo comprato da Arif. L'uomo fuori di sé lo getterà in terra fino a romperlo in mille pezzi sotto gli sguardi attoniti di Hatice ed Enver. Sarp non saprà dare una spiegazione a Doruk quando chiederà di poter portare il cavallino a scuola. Nisan (Kubra Suzgun) crederà che suo padre abbia frantumato l'oggetto in un raptus di gelosia nei confronti di Arif. La verità innescherà un litigio furente tra i due uomini.

Ceyda e Bahar fermano una rissa tra Arif e Cesmeli

Arif e Sarp inizieranno a picchiarsi, costringendo Bahar e Ceyda a intervenire.

Durante la discussione, il barista ricorderà al rivale che era stato un fantasma per la sua famiglia per oltre 4 anni. Sarp, invece, ordinerà ad Arif di stare lontano dai suoi cari. Cesmeli strapperà poi la collana dal collo di Bahar dove era legato l'anello di fidanzamento che gli aveva regalato il figlio di Yusuf. La protagonista stufa di tale situazione prenderà le distanze sia da Sarp che da Arif, precisando di stare bene da sola insieme ai suoi due figli.

Ceyda ha voluto che Enver gestisse il bar di Arif

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a metà dicembre su Canale 5, Sirin è andata a portare il borek al bar di Emre. La ragazza gli ha fatto notare che il giorno prima era in compagnia di alcune ragazze.

Emre ha invitato a cena la figlia di Enver anche se poi è stato costretto a disdire per alcuni problemi.

Suat, invece, ha temuto per l'incolumità di Piril e dei bambini dopo essere stato preso in ostaggio da Nezir. In questa circostanza, Sarp ha accusato il suocero di essere stato lui a venderlo a Korkmaz.

Intanto Sirin ha offerto dei soldi ad Idil per ripagare un debito anche se poi si è rivelato un inganno. Infine Ceyda ha seguito Hatice a casa per parlare con Enver. La donna ha proposto al sarto di gestire il bar di Arif, in attesa del suo ritorno in libertà.